Nathy Peluso, Soleá Morente y Holly Miranda, nuevas confirmaciones del Noroeste Estrella Galicia 2019

El 33º Festival Noroeste Estrella Galicia de A Coruña ha desvelado este lunes nuevas confirmaciones para este 2019, que incluirá a tres nuevas artistas femeninas: Nathy Peluso, Soleá Morente y Holly Miranda.

En concreto, Nathy Peluso le dará la réplica a Patti Smith and Band sobre el escenario de la Playa de Riazor el viernes 9 de agosto, en el que es su único concierto programado para este verano en Galicia.

Por su parte, Soleá Morente llevará su música hasta el Castillo de San Antón, donde el público también podrá disfrutar de los sonidos intimistas de la cantautora estadounidense Holly Miranda.

Al 33º Festival Noroeste Estrella Galicia en su versión expandida por enclaves singulares de A Coruña se sumarán, además, Jenny and the Mexicats y Andhrea & The Black Cats. Las Antonias y Vudú, que en 2018 tuvieron que cancelar sus actuaciones en el festival a causa de la lluvia, estarán presentes también en esta nueva edición del Noroeste Estrella Galicia.

El festival se celebrará del 6 al 11 de agosto de este año, con la misma filosofía urbana, ecléctica y de calidad de sus últimos cuatro años. En su pasada edición, el festival registró cerca de 90.000 asistentes y un 72% de cuota femenina en un cartel con más de 85 bandas y artistas programados. Este año repetirá sus más de 150 horas de música al vivo sobre escenarios singulares repartidos por toda la ciudad.