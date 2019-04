Anido: "He sido objeto de un acoso furibundo y coordinado del resto de partidos de la corporación"

"He sido objeto de un acoso coordinado y furibundo". Así se expresa, Ernesto Anido, el que fuera alcalde de Sada por el PP, en sus primeras declaraciones tras ser absuelto por la Audiencia Provincial de un delito de prevaricación. El Tribunal sostiene que no hubo prevaricación por su parte en la contratación de la coordinadora general del Concello, hace seis años. La Sala sí condena a la trabajadora, Belia Vellón, a un año y medio de prisión y multa de 24 mil euros por un delito de tráfico de influencias. Debe indemnizar al Consistorio con 14 mil euros más intereses por las retribuciones recibidas. Anido se presenta a las municipales con la intención de recuperar la alcaldía sadense, con el apoyo de su partido y, especialmente, dice, del presidente provincial, Diego Calvo.

La Audiencia absuelve al político conservador pero puntualiza que "no alberga duda alguna de que la plaza de coordinadora general del Ayuntamiento fue obtenida por Belia Vellón en un proceso dirigido por ella y ejecutado por Anido con la colaboración de su secretario particular". El ex alcalde de Sada defiende su inocencia porque no hay ningún indicio de delito. Considera que ha sido víctima de un acoso y derribo por parte de los otros cuatro partidos que formaban parte de la corporación municipal para arrebatar la alcaldía al Partido Popular.

Anido sostiene que la clave de este asunto es la creación de esta plaza. Una plaza de libre designación. El PP mantiene que el ex regidor y nuevo aspirante a la alcaldía "es su apuesta segura" porque siempre "confió en su inocencia". Ernesto Anido fue alcalde de la localidad entre 2011 y 2015.