La Guardia Civil ha prestado auxilio a dos senderistas en las Fragas do Eume, en Pontedeume. Al llegar a un tramo de agua se dieron cuenta de que no podían atravesarlo porque uno de ellos no sabía nadar.

Quedaron atrapados en el canal de agua de la antigua central del Parrote, y temían que se hiciera de noche. Una Patrulla del Seprona los localizó mojados hasta la cintura. Los evacuó por la zona seca del canal.