El Dénia gana al Portuarios aunque los jugadores anuncian plante en los entrenamientos

El CD Dénia venció por 1 a 0 al Portuarios, gracias al gol anotado por Adrián Rubio en el minuto 70.

Un gol que premió el mejor juego de los dianenses que, sobre todo, en la segunda mitad dispusieron de varias claras ocasiones de gol. En el minuto final surgió la figura del meta dianense, Maxi quien paró un remate a bocajarro de un delantero local evitando el gol del empate.

Tres puntos de oro que permite que el conjunto dianense se marche de vacaciones de Semana Santa con los deberes hechos. Se han afianzado en la segunda plaza cuando solo restan cuatro jornadas para que acabe la liga.

La situación es rocambolesca ya que los jugadores y el cuerpo técnico siguen sin cobrar. Son tres meses los que se les adeuda y ellos siguen dando la cara por el equipo.

Mientras en la directiva dianense nadie sabe nada de pagos, siguen sin aparecer directivos por los entrenamientos y la soledad es total para los equipos de categoría juvenil.

La plantilla anuncia que no entrenará durante la semana si no reciben el dinero que se les adeuda. El director deportivo, Tano Bertó sigue dando largas anunciando pagos que después no se cumplen y la plantilla ha dicho "basta ya". El equipo no entrenará, pero sí que acudirá a jugar los partidos que resten.