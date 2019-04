Ciudadanos Elda prioriza la creación un polígono industrial en las Cañadas

El candidato de Ciudadanos Elda, Paco Sánchez ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Elda Vinalopó después de que este fin de semana haya presentado oficialmente la lista con la que concurrirán a las próximas elecciones locales. Una lista de la que dice ser la más competente por su preparación académica y técnica.

A pesar de que todavía no se ha dado a conocer las ideas con las que aspiran a gobernar el ayuntamiento, Sánchez sí ha puesto encima de la idea la prioridad de crear un polígono industrial en las Cañadas porque afirma “Elda necesita suelo logístico”.

Prefiere no hablar de pactos hasta los ciudadanos no hablen en las urnas, sí es cierto que mantiene una buena relación con todos los partidos y aunque destaca que hay líneas rojas que no se pueden traspasar, sí está dispuesto a sentarse con todas las formación.

En cuanto a su campaña, Sánchez afirma que va a convencer al ciudadano en la calle de que el proyecto de su formación es el mejor para gestionar los recursos e ilusionar a sus habitantes y pone el acento en que lo va a hacer · sin hablar mal de los demás partidos porque todos tienen la legitimidad de presentarse”.

El candidato de Ciudadanos Elda lleva cuatro años, junto a sus dos concejalas trabajando en la oposición al tiempo que lo compagina con su labor desde hace 25 años al frente de la dirección de la Universidad Cardenal Herrera CEU de Elche. Sobre si abandonaría su cargo, Sánchez está convencido de que podría compatibilizarlo con el de alcalde porque para eso se crean los equipos de trabajo.