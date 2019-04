Radio Jaén Cadena Ser avanza este lunes una serie de novedades del caso Matinsreg. Así, según ha podido saber esta emisora, el exalcalde de Jaén y ex secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, podría haber cometido hasta tres delitos diferentes en el caso Matinsreg. En un nuevo auto judicial, el magistrado responsable de la causa no solo niega el sobreseimiento del exalcalde de Jaén que pedía su defensa, si no que señala que según los hechos analizados podría haber incurrido en un delito de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Además, el Juez responsable del caso relaciona los mismos tres delitos con otras dos personas, el ex teniente de Alcalde de Fernández de Moya, Miguel Ángel García Anguita y al ex concejal de Mantenimiento, Manuel Del Moral.

Por otro lado, en el mismo Auto judicial fechado el pasado 9 de abril, el Juez acuerda el sobreseimiento provisional y parcial de las presentes actuaciones de la también investigada y concejala actual del equipo de gobierno del PP, Rosa Cárdenas.

HABRÁ AMPLIACIÓN