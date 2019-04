La actual concejala del Ayuntamiento de Jaén, la popular Rosa Cárdenas, no tendrá que ir a juicio por el caso Matinsreg. Así lo refleja el Juez que lleva el caso en su último auto, todavía recurrible, en el que ordena el sobreseimiento provisional y parcial de las actuaciones sobre la que en su día fue teniente alcalde de José Enrique Fernández de Moya, nombre que sí que forma parte de los nueve procesados en este último auto en forma de procedimiento abreviado, uno de los últimos pasos antes de la cada vez más visible apertura del juicio oral.

Cárdenas es la única persona a la que el Juez aparta del caso reconociendo que su actuación suscribiendo el documento en el que comenzaron a sostenerse las relaciones entre el Ayuntamiento y Matinsreg, fechado el 8 de agosto de 2012 cuando ella era alcaldesa accidental, "pudiera ser considerada como imprudente, sin embargo no se aprecia un conocimiento previo y conciencia expresa de la ilegalidad del acto administrativo que le fue presentado a la firma, por lo que aunque se pudiera calificar su actuación como poco diligente o negligente, ante la falta de comprobación de la existencia de procedimiento administrativo previo, de la larga instrucción practicada, no se puede concluir que tal acto fuera doloso por lo que no tendría encaje en ninguno de los tipos penales de los artículos 404 a 406 del Código Penal".

Con toda esta nueva información que estamos contando este lunes en Radio Jaén Cadena Ser, se podrían estar viviendo los últimos coletazos de la fase de instrucción de este caso, aunque ahora las defensas pueden recurrir el auto antes de que se produzcan las acusaciones y se abra oficialmente, si existen éstas, un juicio oral.