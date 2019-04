Avisos afónicos

Mientras los apóstoles del extremo centro se enredan con las bondades del voto concebido y no emitido, el padrino Victorino Alonso se orina en la cara de la justicia afirmando que no tiene ni idea de dónde queda el Feixolín y que él pasaba por allí como quien toma café en el mismo garito durante quince años. Repito quince, mientras los responsables del ramo y de la rama, léase, Ayuntamiento de Villablino, Junta de Castilla y León y Ministerio de industria silbaban y miraban al tendido. No es extraño que de tanto silbar a muchos les haya quedado un labio belfo. Así no hay dios que articule palabra.

El único sonido que se escucha con claridad en los chigres del reino es la epifanía voxquimana, a veces como un susurro, a veces con la certeza simbólica que trae la pulserita rojigualda en la muñeca o el politono legionario en el móvil. O mucho se equivocan mis sentidos o el 28 vamos a contemplar un glorioso alzamiento en la urnas. El derrape hacia el falangismo posmoderno de Riverita y Casado se asienta en una fuga de votos que sus demoscopias secretas les gritan cada día a primera hora, con ese café que cada mañana les resulta más amargo.

Y mientras, en la otra orilla, seguimos enredados en las piernas de una manola o en la persecución a la pobre Caperucita, no se sabe si por machista o por roja. Sin preguntar siquiera, por no ofender, cómo es posible que no haya una sola candidatura en León a la izquierda de la rosa.

Menos mal que nos queda el padre Genarín y sus milagros eternos, que traerán tras la borrachera de Jueves Santo la luz precisa para que nadie se duerma el 28. No vaya a ser que, al despertarse, la resaca se haya convertido en pesadilla.