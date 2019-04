Sangil recupera las siglas de Coalición Galega para las municipales de Sarria, después de más de 20 años en el PP

El ex concejal del PP en Sarria y ex presidente de Nuevas Generaciones en esa comarca, Manuel Sangil, ha resucitado las siglas de Coalición Galega para concurrir a las municipales por éste concello, después de más de 20 años militando en el Partido Popular (desde 1999).

Sangil ha precisado que estuvo barajando “varias siglas”, como Galiciasempre que apadrina el alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, pero fue Coalición Galega “la más adecuada, además de por la historia que tuvo en Sarria donde gobernó durante varias etapas”.

“Me pareció que son unas siglas que tendrían tirón en Sarria, por ello elegimos estas siglas, las de un partido centrista y que pueda abarcar a mucha ciudadanía”, ha sentenciado.

Sangil fue concejal durante tres legislaturas, llegando a ser la mano derecha del portavoz popular y ex alcalde, José Antonio García, con el que está ahora abiertamente enfrentado.

El ahora aspirante a la alcaldía de Sarria por Coalición Galega acusó al PP, “a nivel general” de que “arrimarse demasiado a las líneas muy de derechas.

Además Sangil ha censurado al líder de los populares, Pablo Casado, del que asegura que “defiende posturas que no son las que llevaba el PP”. “Yo me acuerdo de la línea galleguista que llevó Fraga. Me parece que el PP está perdiendo su espacio político de centro y creo que le va a repercutir electoralmente en las próximas generales”, aventura finalmente.