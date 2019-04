El PP de Casado deja fuera a Íñigo Henríquez de Luna

Íñigo Henríquez de Luna no irá en las listas del PP en las próximas elecciones, ni en las municipales ni en las autonómicas. La dirección del partido le deja fuera argumentando que están en un proceso de renovación y el concejal lleva más de 20 años siendo candidato. "Hay un proceso de renovación y después de 24 años, desgraciadamente, se ha considerado que no debía de ir en la lista electoral", según José Luis Martínez Almeida, el candidato del PP en el Ayuntamiento.

La decisión del partido la ha comunicado el propio Heríquez de Luna a través de las redes sociales. "Tras una vida defendido las ideas en las que creo, me comunican que no doy el perfil del nuevo PP. Por respeto a los madrileños, coherencia y dignidad he decidido dejar mi acta de concejal y darme de baja", ha dicho. "Renuncio a unas siglas donde no me quieren, pero no a mis principios", recalca.

El que fuera portavoz del PP en el Ayuntamiento señala directamente a Pablo Casado como el responsable de esa decisión. "A mí no me parece que esta sea la mejor manera de tratarme, después de haber trabajado lealmente por el partido durante tantos años. Sinceramente, creo que el presidente de mi partido lo menos que podía haber hecho es contestarme la llamada o haberme llamado mucho antes". "Yo no soy una persona cualquiera, he tenido responsabilidades muy importantes en el PP y creo, sinceramente, que me merecía otro trato".

Henríquez de Luna añade que es "muy posible" que la dirección nacional del PP le esté imponiendo la candidatura a Almeida. "Esperanza Aguirre eligió desde el 1 hasta el último los miembros de su candidatura".

Dos viejos conocidos del PP de Madrid

Henríquez de Luna no es un recién llegado a la política. Pero tampoco Martínez Almeida, el actual candidato. Ambos tuvieron mucho protagonismo durante la etapa de Aguirre en el Ayuntamiento. En las últimas municipales, Henríquez de Luna iba de número 2 y Almeida, de tres. Cuando Esperanza Aguirre dimite por la detención de Ignacio González por el 'caso Lezo' en 2017, ambos compiten por ocupar el puesto de portavoz del PP en el Ayuntamiento, una carrera que acaba ganando Martínez Almeida por dos votos.

La Consejera Engracia Hidalgo, número 5

Martínez Almeida sigue ultimando su equipo, al que hoy se suma la Consejera de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, que irá de número 5 en las listas del PP al Ayuntamiento. Lo ha adelantado esta mañana el diario ABC. La consejera compartirá candidatura con la catalana Andrea Levy. Ayer domingo se confirmó que irá de numero 2 por Madrid. La número 3 será Inma Sanz, actual portavoz de seguridad y movilidad en el consistorio; de 4, el consejero delegado de metro, Borja Carabante. Cerrando la lista, de manera simbólica, el exalcalde Álvarez del Manzano.