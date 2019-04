El PSOE y la dimisión de Guzmán Gómez

El Partido Socialista de Medina del Campo ha pedido la dimisión del Alcalde de Nava del Rey, Vicepresidente de la Diputación Provincial, Portavoz de la misma y Candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Medina del Campo, ya que, aseguran, “aprovecha su cargo” para acudir a los actos institucionales y así no solo poder salir en la foto sino también hacer política.

Para los socialistas medinenses, de nada sirve que el Partido Popular anuncie que no hará campaña durante la Semana Santa si el propio candidato utiliza una de las semanas más importantes del año para hacer campaña. Así se ha podido ver el pasado viernes de dolores, en la Procesión de Nuestra Señora de las Angustias, que utilizó su cargo para acudir en primera fila en la procesión, muy por delante de los concejales de la corporación, quienes no fueron escoltados bajo mazas. También se pudo contemplar a Gómez Alonso, presidiendo el Pregón de Semana Santa pese a no acudir al mismo en los últimos años.

Desde el Partido Socialista creen que tanto los vecinos de Nava del Rey como de Medina del Campo se merecen un respeto y una dignidad por quienes son sus candidatos y que Guzmán Gómez siga el ejemplo del Candidato a la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien dimitió como Alcalde de Salamanca para presentarse a las elecciones. De no realizarse esta dimisión, Gómez Alonso está demostrando que su interés por la política es única y exclusivamente el económico y que no guarda ningún tipo de respeto ni por las instituciones ni por el municipio de Nava del Rey a quien utiliza para presidir actos institucionales en Medina del Campo.