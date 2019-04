Se sigue pidiendo transparencia

La petición que realiza desde hace tiempo el Grupo Popular para que se habilite la pestaña de transparencia en la web del Ayuntamiento cobra más fuerza.

Si hace unos días sabíamos que esta formación había recibido una comunicación del Comisionado de Transparencia en la que se les daba la razón y echaba en falta que el consistorio no incluya información en su web que es obligatoria por ley. Entre esa información, aseguran los populares, debe estar el sueldo de la alcaldesa y concejales, resoluciones y todos los temas administrativos.

Pero no solo de esta transparencia está pendiente el Grupo Popular, también lamentan que el Equipo de Gobierno no haya sido capaz de poner en marcha la Revisión de Puestos de Trabajo obligando a que los empleados municipales protagonicen unas protestas que, aseguran, no tienen precedentes en Medina.

Además insisten en que la falta de policía durante estos días está provocando situaciones de peligro como ocurrió el pasado sábado con el traslado del Nazareno que, en algunos puntos, cofrades y los vehículos se iban evitando y provocando momentos de riesgo.