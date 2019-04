Benizar, el pueblo de Murcia que ha decidido no votar en las elecciones generales del 28A

El próximo 28 de abril, cuando toda España esté llamada a las urnas para elegir al nuevo gobierno del país, los vecinos de Benizar han decidido que ellos no se van a sumar ese día a la "fiesta de la democracia". En esta pedanía de Moratalla dicen estar hartos del "abandono" sistemático por parte de todas las administraciones públicas.

Son unos 860 habitantes censados (los vecinos sostienen que en realidad no son tantos). Tal vez su voto no sea decisivo, tal vez no haya en juego un escaño o el futuro de un gobierno de coalición no esté en sus papeletas. Pero los vecinos están decididos a llevar a cabo este pequeño gesto de protesta.

Ana Moreno es una de las vecinas de esta población que se encuentra desencantada por las formas con las que la clase política trata al mundo rural: "Los pueblos son tan necesarios como los ciudades. Necesitamos a gente que cuide la tierra", nos ha contado.

Es panadera y autónoma. En Benizar tiene su casa, su trabajo y su familia. Cada mañana, después de amasar y hornear el pan desde las seis, sale a repartirlo en su furgoneta por los caminos de los alrededores del pueblo. Por eso, conoce en primera persona de lo que habla cuando los vecinos se quejan de las malas comunicaciones. Hace unos días celebraron un particular "funeral" por la única carretera que llega hasta el pueblo.

Igual que otros conocidos, Ana tiene la impresión de que "les están echando". En las últimas semanas, todos los partidos políticos han hecho esfuerzos por visibilizar en sus programas electorales aquellas medidas encaminadas a luchar contra la despoblación rural. Incluso algún líder se ha atrevido a encaramarse a un tractor. "Los urbanitas tienen la manía de que aquí somos unos paletos -se queja Ana-. Pero no es eso. Muchos de nosotros hemos vivido en la ciudad, pero hemos vuelto al pueblo, porque aquí tenemos unos valores que queremos disfrutar".