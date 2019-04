El COPCYL celebrará en Palencia cinco charlas dentro del ciclo "Psicología hoy: ¿qué puede hacer por ti?"

El Colegio de Psicología de Castilla y León (COPCYL) celebrará un total de cinco charlas en Palencia durante los meses de abril y mayo dentro de ‘Psicología Hoy: ¿qué puede hacer por ti?’. Este ciclo recorre las distintas provincias de la Comunidad con el objetivo de acercar esta ciencia a la ciudadanía y dotar a las personas de herramientas para afrontar la vida de forma más sencilla.

La primera de las conferencias será ‘Con un click tus fotos pueden quedar al descubierto. Prevención ciberbullying, ciberviolenica y grooming’ y se celebrará el 24 de abril a las 19.00 horas en el salón de actos de la UNED (c/ La Puebla, 6). Ya en mayo tendrán lugar las ponencias ‘Envejecer: la obra maestra de nuestra vida’ el día 2 a las 17.00 horas en el Centro de Mayores ‘La Puebla’ (c/ Estrada, 9, 3ª planta); ‘Proyecto Educación Intergeneracional. Porque la edad no es un límite’, el día 7 a las 19.00 horas en el salón de actos de la UNED; y ‘Duelo: ¿qué pasa con los que quedan?’, el día 14 a las 17.00 horas en el Centro Social José María Fernández Nieto (c/ Camino de los Hoyos, 5).

Finalmente, con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la importancia de la prevención del suicidio que, con una media de 200 casos al año en Castilla y León, se sitúa como la primera causa de muerte violenta entre menores de 40 años, el COPCYL ofrecerá en Palencia la charla ‘El suicidio, un nuevo reto del siglo XXI’. Tendrá lugar el 20 de mayo a las 19.00 horas en el salón de actos del Centro Cultural Provincial (Plaza de los Juzgados).

Las cinco ponencias programadas estarán presididas por el decano del COPCYL, Jaime Gutiérrez, y presentadas por la vocal presidenta por Palencia, Marta Abril, y tendrán entrada libre hasta completar el aforo.

Las conferencias ‘Psicología hoy: ¿qué puede hacer por ti?’ del Colegio de Psicología de Castilla y León cumplen 25 años y suman 160 charlas ofrecidas en todas las provincias a más de 8.000 castellanos y leoneses.