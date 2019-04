Parones y movilizaciones en la Clínica San Miguel contra 10 despidos

Contra 10 despidos y "considerables recortes" va a movilizarse el comité de empresa de la Clínica San Miguel. La dirección de la clínica alega lo económico y el ratio del personal para justificar la decisión tomada. María José Labandeira, la presidenta del comité de empresa, asegura que esas razones no son válidas: “El gasto de personal que siempre es algo anual, en este caso en el año 2019 que es cuando quieren tomar las medidas, precisamente no son esas las causas. Lo analizan y en un porcentaje muy alto es que los servicios exteriores superan con creces lo de otros años y hacen que disminuyan los beneficios”.

De las propuestas presentadas por el comité de empresa para minimizar los daños, como disminución de los despidos o reestructuración de personal, la dirección no ha aceptado ninguna. “Comunicamos a todos y hubo más de 140 firmas en la cual nos avalaron para llevar a cabo las movilizaciones. Empezamos por medios de comunicación y lo siguiente es pedir permiso para llevar a cabo movilizaciones posteriores en la clínica. Parones, pancartas… notificar a la ciudadanía navarra la situación que se está viviendo”, asegura Labandeira.

Movilizaciones que no van a cesar hasta que la empresa no se siente a negociar o acepte las medidas del comité. Una decisión, la de los despidos y recortes, que no solo afectaría a la calidad de vida de las personas despedidas sino también a la clínica.