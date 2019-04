Nuevo caso de abusos en Los Padres Reparadores de Puente La Reina

Guillermo, su hermano, Fermín... y ahora también Javier. Todas ellos son víctimas de abusos sexuales en los Padres Reparadores de Puente La Reina, y que han decidido contar su historia tras desvelar los casos en la SER.

En SER Navarra hemos hablado con Javier, nueva víctima que hace pública su historia, y que tiene previsto interponer denuncia sobre los hechos en los próximos días. Estuvo en el centro durante tres cursos, de 1979 a 1982, y cuenta que sufrió abusos por parte del padre Basilio, al igual que nos contó Fermín hace unas semanas.

"Al principio de la noche me dio algo para dormir y hacia las 3 me desperté y me estaba tocando, chupando y me obligaba a tocarle a él", relata Javier de lo sufrido cuando fue atendido en la enfermería que regentaba Basilio García. Añade que "era un niño de 12, no sabía qué hacer y me quedé muy cortado". Javier reconoce que este tipo de comportamientos eran un secreto a voces entre los alumnos, que comentaban entre ellos lo que les hacía. "Aquel día cambió mi vida y toda mi vida lo he arrastrado y ha marcado mi personalidad", remarca en la SER Javier. Haciendo pública la denuncia, Javier intenta liberarse contando lo sucedido. Espera que el arzobispado reconozca los hechos y pida perdón por ellos