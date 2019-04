Siete de cada diez españoles considera que las "fake news" pueden alterar los resultados de las elecciones

La empresa valenciana S2 Grupo ha advertido de que la ciberseguridad es un factor muy importante a tener en cuenta en las elecciones. En este sentido la compañía, que cuenta con una dilatada experiencia en aplicar procesos de ciberseguridad en elecciones, ha destacado que los principales riesgos son dos: los ciberataques y las fake news.

De esta forma, en primer lugar y debido a que una buena parte del proceso electoral está soportada por la tecnología, es necesario aplicar medidas adecuadas de seguridad a los sistemas para evitar el posible acceso de ciberdelincuentes para acceder a los resultados y manipularlos, por ejemplo.

Por otro lado, las opiniones de los ciudadanos son esenciales a la hora de votar y actualmente una de las formas más comunes de incidir en ellas es a través de las “fake news”. La rapidez de la propagación de las noticias falsas a través de Internet, principalmente en redes sociales, está siendo utilizada por los ciberdelincuentes para realizar ataques más sofisticados y que pueden tener mayor impacto en época electoral.

José Rosell, socio director de S2 Grupo, explica en la Ventana Comunitat Valenciana algunas recomendaciones para no caer en la trampa:

Informarse siempre a través de medios legítimos de los que se conozca su sede. En Internet pueden proliferar medios digitales de los que se desconozca su autoría y que hayan sido creados simplemente para desacreditar. No dar credibilidad a aquellos mensajes que provienen de fuentes desconocidas. Tener mucho cuidado con la información compartida en Redes Sociales si no viene de fuentes oficiales. Y concienciarse sobre la importancia de ser conscientes de qué información compartimos, de dónde proviene y si estamos seguros de que podemos darle crédito.