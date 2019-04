Iris Malvido: "En Marea ya demostró que es fiable defendiendo los intereses de Galicia en el Congreso"

Ilusionada, esperanzada, responsabilizada y con muchas ganas. Así definió Iris Malvido su estado actual en plena campaña de las Elecciones Generales. Con la número 1 por Pontevedra de En Marea, abrimos ronda de entrevistas en Hoy por Hoy Vigo con las candidatas de En Marea, BNG, Ciudadanos, PSOE, En Común-Unidas Podemos y PP. Iris Malvido no quiere darle mucho crédito al CIS y se aferra a convencer a parte de ese 41% de indecisos para que, en Pontevedra, apuesten por En Marea. Malvido tiene claro que a su formación le avala el trabajo realizado por Alexandra Fernández en el Congreso de los Diputados defendiendo los intereses de Pontevedra y de Galicia. También argumenta que ellos no se deben o no tienen que rendir cuentas a nadie en Madrid a la hora de tomar decisiones y eso es una ventaja muy grande a la hora de poder reclamar cosas. Iris Malvido aseguró que si sacan representación y son claves para la formación de nuevo Gobierno, la salida sur de Vigo o el Corredor Atlántico serán temas absolutamente irrenunciables a la hora de sentarse a negociar. Con ella charlamos unos minutos en Hoy por Hoy Vigo.

