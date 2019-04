El Ayuntamiento de Zamora ingresará medio millón de euros de una subvención retenida durante años por Hacienda

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha dado a conocer una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que estima una reclamación presentada en septiembre de 2015 por el Ayuntamiento de Zamora en relación a los fondos Feder de los años 2000/2006 por varias actuaciones medioambientales llevadas a cabo por anteriores gobiernos municipales y según la cual el Ministerio de Hacienda tendrá que abonar al Ayuntamiento en torno a medio millón de euros de una subvención concedida por los proyectos de recuperación llevados a cabo en las laderas de la C/ Villalpando y en Carrascal.

El asunto tiene su origen en las subvenciones que a través de los Fondos Feder 2000/ 2006 se concedieron al Ayuntamiento de Zamora por distintas actuaciones de recuperación medioambiental en Valorio, las laderas de la C/ Villalpando y en Carrascal por un importe total de más de millón y medio de euros, fondos que quedaron retenidos a consecuencia de una denuncia de Francisco Guarido, cuando era concejal en la oposición, por diversas irregularidades en la obra de Valorio, (polémico asunto del que aun se recuerda el asunto de los conejos que, según el entonces Concejal de Medio Ambiente, Feliciano Fernández, se habían comido los arboles que la denuncia de Guarido afirmaba que no se habían llegado a plantar).

Aquella denuncia fue estimada y se obligo al ayuntamiento a devolver el importe total de la subvención, aunque el expediente quedo finalmente archivado en 2014 por caducidad. No obstante al llegar a la alcaldía, Francisco Guarido presentó una reclamación al entender que aquella resolución (relativa a las actuaciones en Valorio) no debería afectar a la subvención concedida por las obras de las laderas de la C/ Villalpando y Carrascal que no eran objeto de controversia al haberse ejecutado correctamente, subvención que sin embargo Hacienda había retenido a consecuencia de aquel pleito.

Y es ahora, casi cinco años después cuando el TSJ de Madrid ha resuelto que el Ministerio de Hacienda debe abonar esa subvención que asciende a 383.000 euros más intereses de demora, en total prácticamente medio millón de euros que, una vez firme la sentencia, Hacienda deberá ingresar en las arcas del ayuntamiento. Una resolución que, ha dicho Guarido, avala su actuación en todo este asunto que, ha afirmado, cierra un agujero más de la gestión de anteriores mandatos.