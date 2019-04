Registrados 6 casos de sarampión en Guadalajara en los últimos días

Epidemia de sarampión en Guadalajara. En los últimos días se han detectado 6 casos en la provincia, todos ellos en adultos, de esta enfermedad que se daba por erradicada en nuestro país. Por encima de 3 casos se considera epidemia.

"Cualquier caso de sarampión es preocupante", explica Margarita Gascueña, directora provincial de sanidad. "Puede parecer que no es una cifra alta, pero no debería haber ninguno porque es una enfermedad que estaba erradicada. Siempre aparece algún caso suelto y este año se han juntado 6 porque es una enfermedad muy contagiosa".

Se trata de una patología que no presenta problemas cuando la sufren los niños pero que sí puede agravarse cuando los afectados son personas adultas, ya que puede derivar en neumonía. En esta ocasión todos los afectados tienen entre 35 y 45 años y dos de ellos son profesionales sanitarios. Estas personas no estaban vacunadas porque en aquel entonces la triple vírica no era obligatoria en el calendario vacunal.

De los 6 afectados en Guadalajara, 2 han necesitado hospitalización, como ha explicado Gascueña. "Uno de ellos ya ha recibido el alta y esperemos que el otro pueda salir pronto también".

Dos de los seis acsos detectados han necesitado hospitalización. / SER GUADALAJARA

Los síntomas del sarampión empiezan por la fiebre alta y un exantema con unas manchas blancas en el carrillo, dentro de la boca, que luego se suelen ir extendiendo por la cara y el resto del cuerpo. La directora provincial de Sanidad cree que es suficiente con acudir al médico de cabecera. "Salvo que el caso sea muy grave y que haya patologías previas, basta con acudir a la atención primaria".

Gascueña ha aprovecha la ocasión para resaltar la importancia de respetar el calendario de vacunación. "Plantearse no vacunar a los hijos no tiene ningún sentido. Las vacunas son totalmente fiables, no tienen mayor problema que algunas décimas de fiebre o un poco del dolor al ponerlas. No es nada en comparación con el hecho de evitar enfermedades y problemas de salud más importantes para toda la sociedad".