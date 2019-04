El Soliss Talavera continua sin reaccionar

Sigue siendo Rivas Vaciamadrid un escenario maldito para el Soliss Fútbol Sala Talavera. Ni en el anterior emplazamiento del Parque Sureste ni en el actual del Cerro del Telégrafo, ni en la Segunda División ‘B’ ni en esta Segunda División han sido capaces de vencer los de Raúl Aceña y el Rivas Futsal agranda un poquito más si cabe su leyenda de ‘Bestia Negra’ de los talaveranos.

Un 6-3 sería el resultado final de una cita en la que los ripenses supieron explotar al máximo sus virtudes y además sacaron a relucir las carencias de los talaveranos. Pérdida, contraataque y gol, así hasta cinco de las seis veces en los que la bola perforó la meta visitante y eso que bajo palos estaría un imperial Rafa Luque que, junto a Chino, fue de lo mejorcito de los cerámicos en la matinal de este domingo. Ellos y una afición que se desplazó a esta cita y lograron congregarse en las gradas más de un centenar de talaveranos.

Puestos a lo que fue el partido, éste inició bien para los intereses de los de la Ciudad de la Cerámica, tomando las riendas y buscando ser ellos los que consiguieran esa ventaja tanto psicológica como numérica en el marcador del Pabellón ‘Cerro del Telégrafo. Anass sería el primero en intentarlo y le sucederían tanto Justo Cáceres como Sergio en las llegadas.

Pero llegaban los primeros fallos de concentración talaveranos y los ripenses que perdonarían, aunque mejor dicho sería Rafa Luque el que salvaría a los suyos. Pero el de Castro del Río, junto con sus compañeros, se encontraría el primero de los ‘reveses’ pronto y además, característico de este equipo, es que las desgracias nunca vienen solas.

De esta manera, Javier de Quadros, combinaba con Samu Carrillo y éste al segundo palo y libre de marca hacia el 1-0. Un minuto después se repite la misma situación, otro dos contra el portero y Fran Conde que se la daba a Daniel para que éste pusiera un 2-0 que subía al marcador del Cerro del Telégrafo con cuatro minutos de juego en el reloj, todavía un mundo.

Raúl Aceña optaba por cambiar a los cuatro de pista y dar entrada a Josete, Chino, Caio Alves y Quique Hernando. Había que refrescar ideas y el juego de pívot de Chino permitió a los talaveranos volver a buscar la meta contraria. Precisamente el madrileño la tendría a la media vuelta y se encontraba con el pie salvador de Javi Fernández.

Más oxígeno sobre el 40x20, Nuevas entradas al campo de los cerámicos, esta vez con Jesús Jiménez y David Asensio, que volvería a las pistas dos meses después de su lesión. Fueron buenos minutos del Soliss FS Talavera, que vio como una bola se iba a la madera a remate de Jesús Jiménez desde fuera del área, mientras que a Sergio y a Justo Cáceres se les iban dos intentonas claras al limbo.

De lo que pudo ser el 2-1 pasábamos al mazazo del 3-0 pasado el primer cuarto de partido. Mismo patrón de las anteriores, pérdida en media pista, contra poderosa y Javier de Quadros que se beneficiaba del pase de Daniel para matar al segundo palo. Tiempo muerto inmediato de Raúl Aceña, pero poco cambiaba el escenario.

Y es que Rivas veía que podía matar a un rival herido y quería más. Y gracias a Rafa Luque, al menos, la diferencia no se incrementaba, porque el meta hacía varias paradas de enorme mérito. Por tres veces en una misma jugada sacó el de Castro Del Río y posteriormente ante Samu Carrillo le detenía un mano a mano que llevaba perfume de gol.

Nos encaminábamos a los últimos cinco minutos en los que el partido se detuvo unos minutos por la árbitro cronometradora, quien quiso tener su parte de protagonismo en el partido y expulsaría al delegado Ángel Alarcón tras una protesta de este. Terminado el revuelo volvíamos a la carga con un intento del Soliss FS Talavera de presionar arriba, lo que trajo sus cosas buenas, pero también un cuarto tanto. Otra acción de contra permitió a Samu Carrillo anotar el cuarto y golpeaba a Asensio en el tobillo dejando al cierre fuera de combate provisionalmente.

El festín de los visitantes a la contra empezaba a ser considerable y antes de llegar al descanso encontraban un pequeño claro de esperanza al rematar Quique Hernando al segundo palo y conseguir un 4-1 con el que nos íbamos a tiempo de descanso. Quedaba mucha tela por contar y tiempo para corregir errores, de hecho en la ida este resultado había sido capaz de igualarlo el conjunto cerámicos.

Sin embargo esta vez no iba a ser posible y es que la dinámica tan mala que tiene el equipo de Talavera de la Reina es lo que tiene. De lo que pudo ser el 4-2 si Sergio hubiera aprovechado un mano a mano con Javi Fernández, llegábamos a una acción a la contra, la enésima de este encuentro, en la que Samu Carrillo batía al segundo palo a Rafa Luque sin que el meta pudiera hacer nada.

Se picó en el orgullo el Soliss FS Talavera, quien intentó recortar distancias, primero con juego de pívot, también con alguna variante de juego de cuatro y hasta con portero - jugador. Pero Javi Fernández se hacía muy grande y la portería muy pequeña. A Chino le amargó más de una acometida, pero en una de ellas, cuando restaban once minutos le conseguía batir después de que Jesús Jiménez le sirviera la bola en corto. 5-2.

Todavía once minutos por delante para seguir intentándolo e intentándolo, pero la ineficiencia de cara a puerta castigaba a los visitantes y de qué manera. Y es que cuando no era el meta, era un rival que sacaba bajo los palos y cuando no era la madera la que se interponía. Y de tanto intentarlo y tanto desgaste al final Rivas Futsal sacó partido y así Fran Conde, a puerta vacía marca el sexto de la mañana con apenas unos minutos para el final.

Pero Talavera se resistía a morir, lo seguía intentando y Chino que hacía el 6-3 en el último minuto. Tras esta acción, expulsión rocambolesca la de Caio Alves, que se llevó la segunda amarilla cuando se la tenía que haber llevado Rafa Luque a la hora de hacer el cambio y otra expulsión más, en este caso del banquillo, a Javier Bonilla, el preparador físico.

Así acababa un encuentro que reflejaba un marcador de 6-3, una pena que lamentaban el centenar de seguidores del conjunto cerámico desplazados a la cita y que esperan con ansia la reválida de dentro de dos semanas. En ella las cuentas están claras: una victoria en casa ante Colo Colo dará la salvación matemática al equipo.

Ficha del partido

Rivas Futsal: Javi Fernández, Ballano, Samu Carrillo, Javier de Quadros y Fran Conde. También jugaron: Alberto, Jorge Lázaro, Daniel y Rubio.

Soliss FS Talavera: Rafa Luque, Justo Cáceres, Panucci, Anass y Sergio. También jugaron: Josete, Chino, Jesús Jiménez, Caio Alves, Quique Hernando y Asensio.

Árbitros: Calleja Rubio y Hevia Campa (Asturias). Amonestaron a los locales Samu Carrillo y Ballano. Por parte visitante vieron la amarilla Anass, Justo Cáceres, Jesús Jiménez y Caio Alves, este último en dos ocasiones, siendo expulsado en el 38’. Expulsaron además al delegado Ángel Alarcón y al preparador físico Javier Bonilla.

Goles: 1-0 (min. 3) Samu Carrillo, 2-0 (mi min. 4) Daniel, 3-0 (min. 11) Javier de Quadros, 4-0 (min. 18) Samu Carrillo, 4-1 (min. 19) Quique Hernando, 5-1 (min. 21) Samu Carrillo, 5-2 (min. 29) Chino, 6-2 (min. 38) Fran Conde y 6-3 (min. 38) Chino.