El alavés Juanito Oiarzabal ascendió a la cumbre del Annapurna (8.091 mts) el día 29 de abril de 1999. De esta manera, completó la lista de los 14 ochomiles y se convirtió en el sexto hombre en cerrar el ciclo de los colosos de la Tierra.

Con motivo del vigésimo aniversario de la subida, se van a realizar dos actos en las próximas semanas. El martes 23 de abril se proyectará en la Sala Araba de la Fundación Vital de la capital alavesa la película “Annapurna”. Será a partir de las 19 h. “Invito a todo el mundo a que la vea. Se trata de una comparativa entre la primera ascensión francesa de 1950 y la nuestra. Precisamente, y cuando se cumplían 49 años de la gesta de Herzog y Lachenal, el primero estuvo en el campamento base y me dio un escrito que yo lancé luego desde la cumbre. En aquella expedición me acompañaron Ferrán Latorre, Juan Vallejo, Eneko Pou, el doctor Ion Armentia y el periodista Pedro Espinosa”, comentó Oiarzabal en la presentación de hoy lunes.

La segunda actividad será la subida al monte Gorbea, el más alto de la provincia de Alava. La misma tendrá lugar el lunes 29 de abril, a partir de las 8,30 h. desde el parking de las canteras de Murua. “Nuestra idea es hacerlo por las gradas pero si vemos que hay mucha gente que no tiene experiencia, igual formamos dos grupos para que pueda subir quien lo desee sin problemas. Están invitados todos a las dos actividades que hemos pensado para esta efemérides. Luego nos iremos a comer todos los miembros de aquella expedición para cerrar los actos de recuerdo de aquella fecha”, añadió el montañero.

Sobre su situación actual y la posibilidad de retomar el proyecto de 2x14x8.000 (repetir los 14 colosos) dijo que “depende de mi estado de ánimo y de lo que me digan los médicos. Ahora mismo llevo 26 cumbres de más de 8.000 metros y soy la persona con más ascensiones de toda la historia. Me quedan el Nanga Parbat y el Broad Peak en Pakistán, el Shisha Pangma en el Tíbet y el Dhaulagiri en Nepal. Lo que sí tengo claro es que si vuelvo a ello, será con la ayuda del oxígeno artificial. Ya no tengo nada que demostrar a nadie y se puede decir que se trata de un reto personal”. El final de abril será festivo para el ochomilista alavés.