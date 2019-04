Agenda Universitaria viernes 12.04.10

Como la semana que viene la universidad se va de vacaciones hoy abrimos nuestra agenda hablando de un evento que se va a celebrar después de semana santa. Del 23 al 25 de abril la universidad va a celebrar la Semana Universitaria del Libro, que en su séptima edición está dedicada al escritor y periodista gaditano, y algecireño, Juan José Téllez. El programa oferta una decena de actividades culturales repartidas en los cuatro campus, entre las que destacan una exposición sobre su trayectoria y obra literaria de en la sala de los Libros de Cádiz y un homenaje en Algeciras, su tierra natal. En breve tendremos con nosotros a Ricardo Chamorro, Subdirector de Biblioteca de la UCA, que nos va a contar cómo va a ser este homenaje.

El lunes 29 de abril a las seis de la tarde la Fundación Campus Tecnológico va a celebrar la Conferencia “Descubre tu CIENxCIEN” a cargo de Juan Luis Muñoz Escassi, una actividad que nos hará reflexionar sobre cuestiones como el miedo, el auto conocimiento, el tiempo, la confianza, la constancia, los retos ó el trato con los demás. Pero, sobre todo, esta conferencia trata de ACTITUD, ya que con ella podemos conseguir todo lo que nos propongamos. Tenéis toda la información en la web www.campustecnologicoalgeciras.es

El Observatorio Cultural del proyecto Atalaya, coordinado por la Universidad de Cádiz y la Universidad Internacional de Andalucía, ofrece becas de investigación en torno a los siguientes temas:

. Patrimonio inmaterial

. Comunicación cultural y redes sociales culturales

Y Gestión cultural y perspectiva de género.

Aquellos que estéis interesados en alguno de estos aspectos tenéis hasta el 26 de abril para presentar vuestra candidatura a través de la web de la UCA.

Y para aquellos que quieran formarse en áreas especializadas la Fundación Campus Tecnológico tiene abiertos los siguientes plazos de inscripción: I Curso de Experto Universitario Contable, que organiza junto a la Facultad de Ciencias Empresariales y la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras; Curso de Análisis del Ciclo de vida, Huella hídrica y huella de carbono; y del 23 de mayo al 27 de junio va a celebrar el Curso gratuito de Gestor en Economía Circular para desempleados.

Hasta el 1 de mayo, fotógrafos y aficionados, podéis enviar vuestras propuestas a CONTEMPORARTE, el CERTAMEN UNIVERSITARIO DE FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA organizado por el proyecto atalaya a través de la Universidad de Huelva. Se trata de un concurso a nivel de todas las universidades andaluzas que tiene como objetivo la promoción de los artistas que componen la comunidad universitaria. Más información en www.contemporarte.es

Aún estáis a tiempo de inscribiros en el Premio de Pintura Rápida Universidad de Cádiz, abierto al público, no solo a estudiantes universitarios. El estilo, formato y técnica serán libres, y cada participante deberá acudir el jueves 25 de abril entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde a cualquiera de los campus UCA provisto del material necesario para realizar su obra. Podéis consultar las bases y apuntaros antes del 22 de abril en celama.uca.es

Hoy se cierra el plazo para participar en Proyectoopina, un programa que el Servicio de Extensión Universitaria de la UCA pone en marcha cada año con el objeto de conocer la opinión y percepción de sus usuarios sobre las actividades incluidas en su Agenda Cultural y Social. Todos los que participen en la encuesta entrarán en el sorteo de un Ipad Mini.

Llega nuestro momento de cine con Alcultura Cinema, 4 en letra y la Universidad de Cádiz. Os adelantamos la película propuesta para la semana después de semana santa, que es… BSO Peral Harbor

El viaje de Nisha

Viajamos a Noruega para conocer a Nisha, una chica de 16 años que vive una doble vida. En casa es la hija paquistaní perfecta pero cuando sale con sus amigos se convierte en una chica occidental, acorde con la sociedad en la que vive. Cuando su padre la pilla con su novio en su habitación, sus dos mundos chocan y para darle una lección, sus padres deciden mandarla a Paquistán, donde tendrá que adaptarse a una sociedad totalmente diferente a aquella en la que está acostumbrada a vivir. Os esperamos el jueves 26 en el Salón de Actos de la Escuela Politécnica a las siete de la tarde.

Billie Eilish es una cantante y compositora estadounidense. Adquirió fama como artista en 2016 a raíz del sencillo «Ocean Eyes». Tenía solo 14 años y se convirtió en un fenómeno viral. Ahora tiene 17 y acaba de publicar su primer álbum “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” Escuchamos su tema Bad guy