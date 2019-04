No bajar la guardia pese a las cifras

La Plataforma por la Sanidad ha convocado una nueva manifestación en el hospital Santos Reyes a tres días de las Elecciones Generales. Más de un centenar de personas se concentraba este mediodía a la entrada del Centro de Salud Sur, donde la portavoz de este colectivo recomendaba no bajar la guardia ante las últimas cifras publicadas por SACyL relativas a las listas de espera quirúrgica. Y es que aunque los datos indican que se mantiene una tendencia descendente, Sofía Plaza hablaba de la necesidad de seguir luchando ante la carencia de especialistas y en contra de que se deriven servicios al hospital burgalés de referencia. “Esto es como todo: el papel lo aguanta todo, pero aquí hay personas que llevan cuatro meses en lista de espera de traumatología; si hacemos la media, está muy bien, pero al que le toque esperar cuatro o cinco meses, esa media no le sirve para nada”, comenta Plaza, que explicaba que lo que se exige es “que esas listas de espera se vayan quitando cada vez más y que cada vez se hagan más cirugías en nuestro hospital, porque si al final nos derivan a otros por falta de médicos, no va a ser posible que esas listas de espera se vayan mermando más”.

La concentración que correspondería al martes de la semana que viene se aplaza al jueves 25 al coincidir con la fiesta del 23 de abril, aunque se traslada al hospital Santos Reyes, donde hace menos de un mes se congregaron más de mil quinientas personas en plena crisis de recorte de servicios sanitarios.