José Juan Fernández presenta su candidatura por el PSOE para las elecciones municipales de Pedro Muñoz

El actual alcalde de Pedro Muñoz, José Juan Fernández, afirma que se presenta a la reelección con el objetivo de avanzar con proyectos para que la localidad tenga el encanto de un pueblo con todos los servicios de una ciudad”, además del reto de finalizar algunos de esos “proyectos estrella” que necesita el pueblo y que saben que solo pueden salir adelante si el Partido Socialista sigue gobernando.

Explican que se trata de una lista renovada y con la misma ilusión que está conformada por personas jóvenes y experimentadas, dicen, para dar a Pedro Muñoz “un futuro con garantía y corazón”.

Por su parte, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, que forma parte de la candidatura, ha augurado un triple triunfo del PSOE con Pedro Sánchez, con Emiliano García-Page y con José Juan Fernández en las próximas citas electorales gracias al aval que les respalda por su contribución a que la sociedad haya ganado en libertad, justicia y política social.

Sobre este último aspecto, Fernández Sanz ha reivindicado los diferentes gobiernos socialistas por ser, dice, “los verdaderos artífices de las principales leyes que sustentan el Estado del bienestar”.

Al acto de presentación de candidatura, también acudió el expresidente de Castilla-La Mancha, José Bono. Afirma que “desea” el triunfo del PSOE en elecciones generales del próximo 28 de abril “para que España sea un país en el que quepamos todos y no quepan solo aquellos que son de los ‘nuestros’”, en alusión a la idea que a su juicio plantean otras formaciones.

Entiende Bono que se necesita un Gobierno socialista “para que la solidaridad no se pueda dividir por regiones y para que importe igual el que ha bajado de una patera y está pidiendo sanidad y comida, el que ha dado el voto durante toda su vida o el que no lo ha dado nunca”.

Bono indica que “el partido que más se parece a España es el Partido Socialista” y, dice, hacen muy bien en parecerse cada vez más a los españoles, y no como algunos pretenden, querer que los españoles se parezcan a ellos, lo que define como una torpeza. Bono explica que en el Partido Popular se han empeñado en ello y afirma que están haciendo las maletas porque no es que “no se vayan a quedar en La Moncloa sino que no se van a quedar ni en Génova”.