El Partido Popular denuncia ante la Junta Electoral un fraude en el voto por correo

El Partido Popular de Castellón ha denunciado ante la Junta Electoral un fraude en el voto por correo porque están llegando las papeletas del Partido Popular para el Congreso de los Diputados correspondientes a las elecciones de junio de 2016. La Junta electoral ha abierto una investigación y la Subdelegación del Gobierno alega que ya ha retirado todo el material sobrante de las anteriores elecciones que se estaba utilizando.

El PP ofrecido esta mañana una rueda de prensa para denunciar que las papeletas del PP que están recibiendo las personas que han solicitado el voto por correo son de 2016. La secretaria general del PP en la provincia, Elena Vicente Ruiz, ha afirmado que tras conocer los hechos, abrieron un expediente interno de averiguación y denunciaron ante la Junta Electoral, que aún no ha resuelto lo sucedido. Vicente Ruiz insta a la Junta Electoral que solucione el incidente para que no se vulnere al derecho al voto de las personas que no pueden ir a votar el 28 de abril.

El candidato número uno al Congreso por la provincia de Castellón, Óscar Clavell, exige que se solucione estos incidentes para que ningún castellonense se quede sin votar.

Varios castellonenses que han solicitado el voto por correo han confirmado a Radio Castellón que al recibir las papeletas, dentro del sobre del Congreso de los Diputados ya iba dentro la papeleta del PP y es de 2016.

Fuentes consultadas por Radio Castellón aseguran que el Instituto Nacional de Estadística alertó de la situación ante la Junta Electoral la semana pasada y la Subdelegación ha retirado todo el material que se había utilizado para las solicitudes del voto por correo porque se habían enviado sobres sobrantes de las pasadas elecciones generales. Desde el jueves, el material enviado es nuevo.

El PSPV-PSOE también ha presentado un escrito a la Junta Electoral de Zona avisando de la existencia de irregularidades en el voto por correo. La vicesecretaria, Ana Edo, pide a quienes hayan solicitado el voto por correo que se cercioren de que dentro del sobre blanco para el Congreso no haya una papeleta con la candidatura del PP correspondiente a las elecciones de 2016.

No obstante, el asesor jurídico del PSPV-PSOE, Federico Arnau, ha propuesto que “para evitar que en el momento del escrutinio se encuentren con multitud de votos nulos, la Junta Electoral adopte el acuerdo de dar por válidos todos aquellos votos por correo en cuyo sobre blanco aparezca una papeleta del PP de 2016, entendiendo que el voto correcto sería el de la papeleta de las elecciones de 2019 que se haya introducido en dicho sobre”. Desde la Junta Electoral aseguran a Radio Castellón que por el momento no hay ninguna resolución al respecto