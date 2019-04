La dificultad para confeccionar una lista electoral retrasa la presentación de las candidaturas en Ronda

Mañana se abre el plazo para presentar las candidaturas políticas de cara a las elecciones municipales del mes de mayo. Un periodo que perdura hasta el próximo lunes, 22 de abril, donde todavía quedan algunas incógnitas por resolver. La dificultad para confeccionar las listas electorales está haciendo que se retrasen las presentaciones de las candidaturas de algunas fuerzas políticas que concurrirán a los comicios o que tienen intención de ello.

Solo los grandes partidos con un organigrama potente a nivel nacional han hecho públicas las listas de personas que forman parte de sus correspondientes candidaturas. En este sentido, PSOE, PP, Izquierda Unida y Podemos han presentado sus candidaturas y de estos, solo los dos primeros han ofrecido ya algunas de sus propuestas para el futuro de la ciudad.

Al margen de estos cuatro partidos, son dos las formaciones que han anunciado formalmente que concurrirán a los comicios municipales. Por un lado, Alianza Por Ronda, con Antonio María Marín Lara de cabeza de lista y la ex concejal, Josefa Valle de número dos. Por su parte, ‘Contigo Ronda’, una nueva fuerza con ascendencia nacional comandada por la ex andalucista Isabel Barriga, también ha anunciado que estará presente en la cita electoral. Desde el seno del partido han anunciado que el próximo 22 de abril presentará a las personas que formarán parte de este nuevo proyecto político. Ambos candidatos han expresado que se presentarán a las elecciones del 26 de mayo e incluso APR ha presentado su proyecto político. las dos fuerzas políticas han cerrado a última hora sus listas con la que tratarán de convencer a los electores.

Con el futuro más en el aire ya que en este momento se pone en duda incluso su participación en las municipales, se encuentran Vox y Ciudadanos.

De la formación naranja, esta emisora ha podido saber que han presentado ante los organismos superiores una lista que deberá ser aprobada por la ejecutiva nacional. Una candidatura en la que no estaría presente el coordinador local, Francisco Orozco. Éste no asistió ni siquiera a la pegada de carteles de las elecciones generales el pasado 12 de abril. Sí lo hicieron algunos de los componentes de la lista que se encuentra a la espera de la aprobación definitiva por parte de Ciudadanos. Se trata de una lista electoral que estaría encabezada por el rondeño Alberto Serrano y contaría con la presencia en los puestos de salida del ex concejal popular, Bernardo Crespo. Puestos en contacto con el gabinete de prensa provincial del partido de Albert Rivera, ni admiten, ni rechazan esta información.

Por último, el partido de Santiago Abascal, se ha organizado en Ronda eligiendo hace unas semanas a su coordinador local, Antonio Moreira, aunque al igual que prácticamente todos los partidos políticos locales están teniendo problemas para reunir a las 21 personas que conforman una candidatura electoral.