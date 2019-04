Ilicitanos por Elche denuncia la falta de ambulancias SAMU y SVB

Ilicitanos por Elche ha denunciado que la escasez de ambulancias que padecen los dos departamentos sanitarios de la ciudad está provocando que en situaciones de emergencia, que debería atender una ambulancia SAMU o de Soporte Vital Básico, se estén movilizando vehículos sanitarios de Transporte No Asistido. Cristina Martínez, candidata a la alcaldía de Ilicitanos por Elche, ha afirmado que la situación "no es un hecho puntual", con el riesgo que eso supone para el paciente que se debe atender y para los trabajadores de las ambulancias que se ven obligados a asistir un servicio para el que no están preparados.

Cristina Martínez ha señalado que la población que atiende de estas ambulancias supera los 300.000 habitantes y ha criticado la actitud del equipo de gobierno que asegura "no han hecho nada en esta legislatura" para acabar con esta situación. Martínez ha asegurado que esta legislatura acaba y que las formaciones que antes criticaban esta situación en lugar de ponerle solución "la han consolidado".

La dotación de ambulancias en los dos departamentos de salud de Elche por parte de la Conselleria de Sanidad es de dos SAMU, una veintena de vehículos TNA, que solo están facultadas para el transporte sanitario no asistido, y dos ambulancias de SVB, dotadas con dos Técnicos en Emergencias Sanitarias, con horario 24 horas. También hay una tercera unidad de esas características que tiene base en Crevillent durante 12 horas por la mañana, mientras que en horario nocturno está situada en Aspe.