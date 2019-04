Diego García: "Pactamos hablar con Jorge Cordero y Pacheta en cuanto consigamos la permanencia"

El presidente del Elche C.F. Diego García Juan quiere dar continuidad al proyecto deportivo que ha permitido al Club ascender a Segunda y estar a un paso de amarrar la permanencia. Sin embargo, el accionista mayoritario, José Sepulcre Coves, quiere prescindir de Jorge Cordero como director deportivo, mientras que con relación a la renovación del técnico, Pacheta, no hay ninguna duda.

García ha explicado que "yo estoy centrado en lograr la permanencia lo antes posible, aunque Sepulcre está en su derecho de reunirse con Emilio Vega o con los directores deportivos que él considere. Tengo una relación fluida con Sepulcre y no me ha comentado absolutamente nada sobre este asunto".

El presidente franjiverde añadió que "todas las decisiones deportivas las hemos adoptado por unanimidad, de manera consensuada con el máximo accionista. Hemos pactado hablar con Jorge Cordero y con Pacheta en cuanto la permanencia sea matemática. Y eso será así. Considero que cuando se consiguen los objetivos lo razonable es apostar por la continuidad".

Con relación al central Néyder Lozano, Diego García manifestó que "no puedo decir que me sienta decepcionado con él aunque no haya respondido a la oferta de renovación que le pasamos en octubre. Espero que Néyder recapacite y nos devuelva algo de lo que le ha dado el Club. De todos modos, creo que merece salir por la puerta grande porque algún día seguro que volverá al Elche".

Por otra parte, los abonados del Elche no tendrán que pagar en el partido del lunes 22 de abril ante el líder Osasuna, pero tienen la opción de comprar tres entradas a precio económico para ese encuentro tan atractivo que se jugará a las 21.00 horas en el Martínez Valero. El Club ha lanzado esta promoción con el lema "Lunes de ilusión". Las tres localidades en Fondos y Curvas costarán 7 euros, tres en Preferencia por 11 euros y las tres de Tribuna por 21 euros. Esa es la oferta para los abonados franjiverdes que ya pueden comprar sus entradas en las oficinas del estadio ilicitano.