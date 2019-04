Jesús Rico se adjudicó el I Open Centro Excursionista Eldense de Billar a Tres Bandas

El billarista del C. B. Castalla, Jesús Rico Francés se adjudicó el pasado domingo, el Open 100: I Open Centro Excursionista Eldense de Billar a Tres Bandas que se disputó desde el jueves 11 en las instalaciones del club eldense en la ciudad deportiva.

Magnífico ambiente en el C.E.E. / Cadena SER

Jesús Rico, que había vencido en la semifinal a Mario García Bardisa del C. B. Alicante (40-29) se impuso en la final a José Gómez Monuera del Alicante B. C. al que venció por 40 carambolas a 34 en 34 entradas. Gómez Monuera llegó a la final tras imponerse (40-28) a Jaime Sempere del C. B. Betis Florida de Alicante.

En el Top – 10 de la prueba hubo tres eldenses: Constantino Callado acabó séptimo, Juan Hernández fue octavo y José Albert Tornero que fue décimo.

A la cita del Centro Excursionista Eldense acudieron 36 billaristas procedentes de distintos puntos de la provincia de Alicante.