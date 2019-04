Micaela Navarro (PSOE), con Pedro Sánchez España no se vende

Campaña Electoral Elecciones Generales 28 Abril, el pasado viernes, acto público del PSOE, con la participación de la Presidenta del PSOE de Andalucía, Micaela Navarro, también intervenciones del Secretario General Local y alcalde, José Luis Hidalgo, la vicesecretaria local, María Teresa García y el secretario general de Juventudes Socialistas, Antonio Jesús Díaz, ante unas cien personas, en el Salón de Actos de la Casa Municipal de la Cultura.

Público asistente / Antonio Plaza

De momento el único acto programado dentro de la presente campaña electoral.

En todas las intervenciones alusiones tanto a la cita del próximo 28 de abril, Elecciones Generales, como al 26 de mayo, Elecciones Municipales.

La primera intervención del acto, era la de María Teresa García, que proclamaba, al PSOE, como el partido del estado del bienestar, con la educación y sanidad pública, de la dependencia, “…Vosotros sabéis que conseguir unos derechos cuesta muchísimo trabajo. Pero quitarlos cuesta muy poco, en esto la derecha es experta. Además, ya lo estamos viendo, ahora van a por nosotras, por las mujeres, y van a por la Ley contra la Violencia de Género. Y os digo una cosa, compañeras, amigas, vecinas, que no lo vamos a tolerar, que, ante eso, no vamos a permitir que se dé ni un paso atrás. Hay que recordar y tener memoria. Somos el partido, y lo digo claro, somos el partido de la educación pública, somos el partido de la sanidad pública, somos el partido de la dependencia, somos el partido de los derechos de las mujeres, esos que nos quieren quitar, somos el partido de la igualdad, somos el partido de las pensiones, esas pensiones que, ahora, no sabemos, si cuando nos jubilemos, vamos a cobrar o no. Porque estos señores, lo que hicieron, cuando gobernaron, fue vaciar la hucha de las pensiones, para dárselas a los bancos. ¿Y qué hicieron los bancos?, Echaban a la gente, desahuciaban a las personas, a las familias, de sus casas, sin miramientos ningunos, ósea que el gobierno, con el dinero de todos, con la hucha de las pensiones, ayuda a los bancos y los bancos echan a las familias a la calle…”.

En la clave local, la vicesecretaria del PSOE Jódar, se dirigía al, recientemente proclamado candidato a la alcaldía por Podemos Jódar, “… Este hombre decía que su referente político es José Luis Angulo. Ósea Señor Barroso que su referente político es el que dejo sin pagar casi 1.500 nóminas a los trabajadores... El que no les pagaba a las trabajadoras de la guardería hasta que no pasaba una campaña... El que hizo una guardería que se cae a pedazos… El que hizo una Plaza de Toros que no tenía ni luz, que se inundaba cuando caían cuatro gotas… El del gasoil… O el de la barra de la verbena de la feria… Amigo, un consejo le doy, mal camino llevas, si ese es su referente, esa es la política que usted va a llevar a cabo, esa ya la conocemos. Y nosotros no queremos esa política en el pueblo de Jódar. Son los mismos, son los que le hicieron perder a Jódar dieciséis magníficos años, los mejores años, los dieciséis años de bonanza económica, y estuvieron ellos, y no hicieron, absolutamente nada. Dejaron a Jódar estancada, porque gobernaron para los suyos, y no para todo el pueblo de Jódar, como está haciendo este equipo de gobierno. Gobernamos para todos los vecinos y todas las vecinas…”.

Las primeras palabras de la intervención del responsable de JJ. SS de Jódar, Antonio Jesús Díaz, eran para salir al paso de las alusiones del responsable local de Ciudadanos, “… Esas Juventudes Socialistas que, al señor Juan López de Ciudadanos, parece que no les gustan… Se lo voy a decir muy claro, ya quisiera usted tener el grupo de hombres y mujeres jóvenes y trabajadores y preparados que tenemos y que tengo el orgullo de ser su secretario general. Le falta mucho, pero mucho para llegar al nivel de las JJ. SS., muchísimo sr. López… Si no se le acerca nadie, mírese en su interior. Que por cierto ya se oyen problemillas internos, fíjense bien en quién mete, en su agrupación, porque lo mismo el 27 de mayo nos llevamos alguna sorpresa, con algunos de los suyos… En Jódar somos de Pedro Sánchez, en Jódar somos de Susana Díaz, en Jódar somos de José Luis Hidalgo García y en Jódar somos del PSOE… No venga a dar lecciones a un partido con 140 años de historia, cuando tiene a sus Ciudadanos haciendo pucherazos en las primarias… ¿Qué lecciones nos va a dar usted? En Jódar los conocemos, conocemos a este, conocemos al de Podemos, a la de Izquierda Unida, y conocemos al amigo Juan Ruiz. En Jódar conocemos como gobiernan unos y como gobiernan otros. Como gestionen unos y como gestionan otros. Y por eso no queremos a los gestionaron, con el pacto de la vergüenza, el Ayuntamiento de Jódar, durante cuatro años, que lo llevaron a la ruina, sumado a los años de José Luis Angulo. Por eso no lo queremos…”.

Desvelaba Díaz, un dato que no había trascendido hasta el momento, sobre la bonificación de las matrículas universitarias en Andalucía, “… Un gobierno (el de Susana Díaz, en Andalucía) que puso en marcha la bonificación de las matrículas universitarias, del 99 %. Que, por cierto, esa bonificación saló de Jódar. La idea de la bonificación, del 99 %, salió de Jódar. No de ningún otro lado, de Jódar. Fuimos los compañeros socialistas de Jódar, los que la apoyamos, y los que dijimos que se pusiera…”.

La presidenta del PSOE Andalucía, Micaela Navarro, daba a conocer que en los tres meses del nuevo gobierno de la Junta, se han perdido 1.800 personas atendidas por la Ley de Dependencia, “… Yo lo que pido es que tengan respeto por aquellas personas que necesitan una ayuda de la Ley de Dependencia, y se la están quitando. Al día de hoy, hay 1.800 personas menos atendidas por la Ley de Dependencia, que hace tres meses. Eso sí es faltarle el respeto a las familias… El mismo que hoy preside el gobierno de Andalucía, fue el que elimino el alta en la Seguridad Social de las personas cuidadoras y el que fue recortando todos los derechos, cuando era Secretario de Estado de la Seguridad Social, en el gobierno de Mariano Rajoy. No es nada nuevo, es una manera de intentar segregar, de nuevo, y que cada uno pueda valerse en función de las circunstancias económicas que tenga su familia…”.

Solicitaba, Navarro, un apoyo a Pedro Sánchez, para no depender de nadie, de cara a hacer los cambios que necesita este país, “… Yo os quiero pedir, que le demos a Pedro Sánchez, una mayoría que le permita hacer los cambios que necesita este país, sin depender de nadie. Que tenga una mayoría, lo suficientemente sólida, para no depender de nadie… Tener la absoluta tranquilidad que, por más mentiras que digan, jamás, un presidente socialista, venderá España, ¡Jamás! Si Pedro Sánchez hubiera aceptado chantajes, no estábamos, ahora mismo, en campaña electoral. Si Pedro Sánchez hubiera hecho caso de lo que pedían los nacionalistas catalanes, no estábamos en campaña electoral. Tendríamos un presupuesto aprobado, no tendríamos elecciones. Pedro Sánchez sabe, tiene claro, y defiende, con total convicción que España no se trocea, que España no se vende. Porque muchos socialistas han perdido la vida, defendiendo la unidad de este país. Defendiendo la Constitución de la que nos hemos dotado. Un gobierno socialista, y un presidente, como el que vamos a tener a partir del 28 de abril, necesita de un respaldo mayoritario, para que pueda aplicar, plenamente, lo que dice la Constitución. En el ámbito de la vivienda, en el ámbito de los derechos de las mujeres… Es la primera vez que un presidente del gobierno aprueba que un padre tenga los mismos derechos, las mismas semanas de baja por paternidad… Que los pensionistas tengan una pensión digna, y no dependan de la voluntad política de nadie, que su pensión se revalorice en función de lo que les cuesta comprar cada día… Y lo ha hecho con 84 diputados… No lo va a parar nadie…”.

Momento de la intervención de José Luis Hidalgo, secretario general del PSOE de Jódar / Antonio Plaza

Por su parte, José Luis Hidalgo, secretario general del PSOE local y candidato a la alcaldía, hacía una primera llamada a la participación y no confiar en las encuestas, “… Voy a comenzar regañando, regañándonos a nosotros mismos, a la gente de izquierdas. No podemos pensar que esto de las nacionales es una cosa de Madrid… En los pueblos tenemos una obligación, generar tensión, generar ganas de que la gente vaya a votar, para que no vuelva a suceder lo que sucedió aquí en Andalucía. ¿Hemos aprendido? No lo sé. Las encuestas no me han gustado nunca, y cuando nos van bien, me gustan menos todavía. Porque hacen que la gente se quede en su casa y no voten… el día 2 de diciembre, a las diez y media de la noche, había muchísimos y muchísimas, que estaban en su casa, medio llorando… A las tres semanas, ya, parece, que nos ponen una encuesta, en España, - Yo ya no tengo que preocuparme, que esto ya lo arreglan las encuestas – ¡Pues no! Si no nos tomamos unas nacionales como unas locales, lo que ha pasado en Andalucía se puede repetir en España…”.

Hacía mención Hidalgo a algunas de las medidas que recoge el programa del PSOE, en estas Elecciones Generales, “… Queremos un presidente del Gobierno que nos hable de subir los fondos del PER (PFEA-AEPSA). Y no solo que lo hable, que la haga, como ya se ha hecho. El PER que llega este año a la provincia de Jaén sube más de un 5,5 %, después de años de estar congelado. Eso es dinero líquido para los trabajadores y para las trabajadoras. Queremos un Plan de Empleo Especial para el mundo rural. Queremos un gobierno que promocione la vivienda social… Estas son algunas de las 110 medidas que anuncio Pedro Sánchez, como compromiso en estas elecciones… Ese es nuestro camino, para poner en su sitio a las derechas extremas…”.

En cuanto al ámbito local, alguno de los temas que vienen marcando la actualidad de las últimas semanas, como el voto en contra, de los grupos de la oposición, a los presupuestos municipales para este año 2.019, el proyecto de recuperación de las instalaciones de la antigua Cooperativa ‘Villaflores’, las candidaturas de cara a las elecciones municipales del 26 de mayo, y el que ya anticipa pacto de todos contra el PSOE, en esa cita, “…El primer resultado de eso (Pacto), es que antes, en los plenos, nos votaban unos que si unas veces a unas cosas, otros que no. Ahora ya se han organizado, ahora nos votan todos juntos que no a todo. Presentemos lo que presentemos… El otro día llevamos a pleno el Presupuesto. Un Presupuesto que le da estabilidad al ayuntamiento, que sigue pagando trampas de las que nos encontramos, y sigue pagándole a los trabajadores, para seguir haciendo obras, seguir haciendo calles… Y que tiene dos proyectos muy especiales, uno, cambiar el alumbrado público de todo el pueblo… Y, lo siguiente, 43.500 €uros, para expropiar los terrenos del banco, para hacer la Residencia de Mayores… Votaron que no… Tienen miedo a que hagamos una residencia más céntrica, más próxima, más grande, con más plazas y que genera más puestos de trabajo… Esa residencia se va a hacer, y os digo algo, si una vez me fui andando a Madrid, para pedir que bajaran los jornales. Si ahora me tengo que ir a la puerta de la Junta, a Sevilla, me voy a ir lo mismo… Le dijeron que no a 130 plazas de mayores, le dijeron que no a la creación de 80 puestos de trabajo…”.

Sobre las otras candidaturas, referencia especial al candidato de Podemos, Agustín Barroso, sobre José Luis Angulo como su referencia política, “… Su referente es lo que se hizo aquí, durante 16 años, que la izquierda pacte con la derecha. No solo no se arrepiente de lo que hicieron… Su referente es la izquierda traidora que pacta con la derecha… Ellos mismos, porque siguen siendo los mismos. Se han dedicado a buscar a unos, a otros… hasta que al final han dado con uno, que un mes antes de las elecciones locales, acepta. Como si esto, de ser alcalde, fuera algo que se improvisa… Como si cualquiera pudiera llevar la carga que llevamos algunos. Para hace lo que ellos hicieron si sirve cualquiera, lo único que tiene que hacer es no hacer, absolutamente, nada y dedicarse a juntar olivas… Para hacer lo que hemos hecho los socialistas no sirven. Esos son sus referentes, lo que había… Mis referentes son muchísimos alcaldes y alcaldesas socialistas. Que ha estado gobernando durante mucho tiempo en su pueblo, que han gestionado sus pueblos en condiciones, y que, cuando ha llegado la crisis, tenían sus calles arregladas, tenían sus saneamientos en condiciones, tenían la iluminación en condiciones… Que aprovecharon los buenos años para hacer residencias en su pueblo… Y referente es, para mí, el trabajo que hemos hecho, los socialistas, en Jódar, en los últimos ochos años. Que partiendo de donde partíamos, y en los peores tiempos conocidos, hemos hecho más que se ha hecho nunca. Y se lo vamos a demostrar, y a recordar, al pueblo, con todas y cada una de las obras y de los servicios que le estamos prestando… Mi referente son mis compañeros y compañeras, concejales y concejales, durante estos ocho años, que se han partido el alma, por sus vecinos y vecinas…”.

Sobre la situación de las instalaciones de la Cooperativa ‘Villaflores’, Hidalgo reiteraba, “… Lo último que hemos hecho, lo que parecía imposible, hemos recuperado, para Jódar, las naves de ‘Villaflores’… Con la intención de ponerlas a funcionar. Pero tenemos un problema, y un problema gordo. Tenemos las naves, tenemos la gente de Jódar, que sabe de espárrago más que nadie en el mundo entero. Pero a esa gente de Jódar, ya la engañaron los camaradas, una vez, y los dejaron enganchados… Nuestro reto es recuperar la ilusión, que le quitaron a esta gente. Pero también lo vamos a hacer. Con trabajo, sin prisa, pero sin pausa, día a día. No podemos dejar que Jódar caiga en las manos de las falsas izquierdas, que pactan con las derechas…”.