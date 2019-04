UGT: "Pensamos que con voluntad política se puede arreglar todo"

El secretario general de Empleo y Trabajo Autónomo, Agustín González, recibió ayer en Linares a representantes de los trabajadores del servicio de cita previa del SAE, los cuales, trasladaron su preocupación por la resolución del contrato de dicho servicio. Acompañado del delegado de Empleo, Francisco Joaquín Martínez, intercambió opiniones sobre el asunto con la secretaria general de la Federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo de UGT-Jaén, Elvira Ramírez.

La sindicalista lamenta que se haya puesto sobre la mesa el posible traslado del servicio a la capital andaluza. Todo, según apunta, debido a que "en la licitación no se recoge desde dónde tiene que ofrecerse el servicio y, ahora que la empresa propone su infraestructura de Sevilla, no hay ninguna razón por la que tengan que mantenerlo en Linares según los pliegos, en los cuales, no se recogía ese dato".

Ramírez considera que, aunque la adjudicataria del servicio (Eulen) tenga decidido instalarse fuera del municipio linarense, todo podría resolverse para "evitar que los trabajadores tengan que decidir si quedarse sin trabajo o marcharse a Sevilla". De hecho, exige a la Junta de Andalucía que reaccione para solucionar la situación: "Esa excusa de que el problema viene de otro gobierno no nos vale porque pensamos que con voluntad política se puede arreglar todo", indica.

Por su parte, Agustín González se limitó a trasladar su compromiso para tratar de "aunar los intereses de la empresa y los trabajadores" con el fin de garantizar que el servicio que se preste a los usuarios del SAE "sea de calidad y acorde con el cumplimiento de la normativa vigente". Explicó igualmente a los representantes de los trabajadores que la adjudicación del nuevo contrato se realiza en base a unas condiciones establecidas en un pliego ofertado por el anterior Gobierno, y que se resuelve en base a la normativa vigente, de acuerdo con los principios de objetividad y transparencia.