Barreiro mantiene que la situación se ha "normalizado" en Monforte, tras la renuncia del candidato popular a las municipales

El senador y ex presidente del PP de Lugo, José Manuel Barreiro, ha afirmado hoy que la situación se ha “normalizado” en Monforte, tras la renuncia del candidato a la alcaldía, Miguel González Lemos.

La dirección provincial tuvo que improvisar nueva candidata, tras el plantón de Lemos la pasada semana que comunicó a través de un escrito y emplazaba precisamente a la dirección del PP de Lugo que tomase la decisión sobre el liderazgo de la formación en Monforte.

La que iba de dos Katherine Varela asumirá la candidatura, siendo ya la cuarta en liza luego de que se apartara a la parlamentaria Julia Rodríguez, que también declinara encabezar la lista el empresario Roberto Eireos que es concejal en Pantón y ahora tras la asombrosa salida del médico Miguel González.

Barreiro se congratulaba de que “en Monforte la situación se ha normalizado totalmente, hay una cabeza de lista que iba de número dos y, hasta donde sé, está confeccionada la lista”. “Es verdad que hubo un cierto debate interno en los últimos días, en el último mes, como ocurre en todos los partidos y eso se ha resuelto y lo importante es que Monforte necesita un cambio a nivel local y la única fuerza política que puede liderar ese cambio es el PP”, ha asumido.

El portavoz adjunto de los populares en el Senado, que vuelve a ir en la lista por Lugo a la Cámara Alta, no duda de que su partido “va a ganar las elecciones en Monforte”. “Lo importante ahora es que el señor Tomé, (el socialista José Tomé alcalde) que ha constituido una pesadilla para los monfortinos, salga de ahí cuanto antes. Yo no tengo ninguna duda que a partir de las elecciones en mayo eso va a suceder. No solo vamos a ganar las municipales en Monforte sino que vamos a contribuir, desde Monforte, con un magnifico resultado a ganar las elecciones generales en Lugo”, aventuró.

Barreiro se ha esforzado en seguir manteniendo que la situación se “ha normalizado totalmente” en Monforte, para deslizar seguidamente que “lo importantes es que los partidos políticos nos dediquemos a trabajar para resolver los problemas de la gente y que nuestros posibles problemas, que obviamente siempre puede haberlos, que no sean ningún tipo de impedimento para que se haga lo que realmente nos interesa”.

Quiso restar importancia a lo acontecido, en este concello que es el segundo en población de la provincia, y así remataba que “esta situación de Monforte no la calificaría de excepcional sino simplemente que ha habido un cierto debate interno, que se ha resuelto dentro de los cauces normales que el partido tiene y se ha hecho con absoluta normalidad”, concluía.