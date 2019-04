Si Hai Saída advierte de la falta de personal especializado en la comisaría durante la Semana Santa

La Asociación Si Hai Saída denuncia que durante los días festivos de la Semana Santa y el fin de semana, no habrá personal especializado en violencia de género en la comisaría de Lugo. Ante esta situación han trasladado su preocupación porque creen que se trata de "una irresponsabilidad que expone a las víctimas y duplica el riesgo que corren".

La presidenta del colectivo, Marta Rodríguez Engroba, alerta que todo esto ocurre "en una época de vacaciones escolares, cuando el riesgo de que se produzcan agresiones aumenta porque entre otras cosas, hay intercambios de menores".

Si una mujer sufre una agresión entre el jueves y el domingo de esta semana, tendrá que acudir a presentar la denuncia a la Oficina de Atención al Ciudadano, "como si se tratara de cualquier otro delito".

Según explica Rodríguez Engroba, solo en el caso de que la mujer que acude a la Comisaría sea agredida de gravedad, se dará aviso a alguien del personal de la Ufam (Unidad de Familia y Ayuda a la Mujer) que esté "de guardia" y que no se encuentra en las dependencias policiales, por lo que tardará un tiempo en acudir desde el momento en el que sea localizada.

Para el colectivo también es "intolerable" la falta de intimidad que sufren las mujeres que acuden a denunciar, "que se ven obligadas a esperar a veces durante largos períodos de tiempo con el resto de la gente que va a presentar otras denuncias".

"Esta falta de personal no se da solamente en esta ocasión, si no que es algo que ocurre cada fin de semana, a partir del viernes por la tarde. No es la primera vez que a una mujer que intenta poner una denuncia se le indica que vuelva el lunes, cuando la Ufam esté funcionando, con el consiguiente peligro que esto implica", apunta Rodríguez Engroba.