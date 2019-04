Más de seiscientas personas se han enfrentado a un simulacro real de oposición de Enfermería

Aulaplus Formación, academia de formación para oposiciones de enfermería, llevó a cabo el pasado sábado 6 de abril una iniciativa pionera en España: Enfrentar a los opositores de enfermería a una experiencia exacta a la que se encontrarán el 12 de mayo en la prueba oficial, a través de un simulacro real.

Todo el proceso ha sido idéntico al que el Ministerio aplica a futuros funcionarios en nuestro país: publicación de listados de admitidos, distribución de aulas por DNI, número de preguntas de examen, vigilancia en las clases y hasta acompañamiento de los aspirantes al aseo, tal y como sucede en las pruebas de oposición en España.

A su vez el lugar escogido por Aulaplus Formación para la realización de este simulacro Real, la Universidad Complutense de Madrid, es la encargada de acoger a los enfermeros el día del examen del 12 de mayo.

Las 600 personas que acudieron hicieron frente a 100 preguntas en 120 minutos tal y como se comprende en el examen de OPE Enfermería para el Servicio Madrileño de Salud.

Según Alejandro Cerezo, Coordinador de Aulaplus Formación, la importancia de esta simulación “es para que los opositores reconozcan todos los factores que se pueden encontrar el día del examen, desde que despiertan por la mañana hasta que culminan la prueba. Los nervios, la ansiedad, la falta de aparcamiento, que se te olvide el DNI, y más variables que vistas de forma anticipada y con serenidad, son determinantes para superar con éxito una oposición.”

Los aspirantes que se presentaron calificaron la experiencia como “inolvidable”, “súper útil” y “sin duda lo mejor para aplacar los nervios.” Otra aspirante entre risas afirmaba que “casi he tenido que hacer malabarismos porque no había contado el tiempo que he perdido al ir al baño”. Los que nunca se habían enfrentado a una oposición reconocían que “ha sido toda una suerte poder practicar el tiempo que tienes por pregunta de una forma tan real.”

La batalla por la plaza en las oposiciones de Enfermería para este año 2019 arranca con la mayor oferta de empleo público de la historia: 5.266 plazas. Tras la experiencia auspiciada por Aulaplus Formación, recuerdan a los 600 participantes que “pueden conseguir la suya”.