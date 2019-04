La demografía juega en contra de los jóvenes durante la campaña electoral

Ningún partido se olvida de incluirlos en sus imágenes de propaganda electoral: los jóvenes. Sonríen, acompañan al candidato, reflejan un futuro lleno de esperanza, en sus ojos brilla un porvenir con los colores del partido. Pero, detrás de esas campañas, ¿se sienten reflejados en las principales propuestas de los partidos políticos que concurren a las elecciones generales del próximo 28 de abril?

En la construcción de su proyecto de vida se mezcla las exigencias del mercado laboral con la precariedad del empleo, los problemas para independizarse o las dificultades para acceder a la vivienda. Además, con una población cada vez más envejecida y en la que tienen menos peso electoral, son conscientes de que la demografía no juega a su favor.

A dos de estos jóvenes les hemos pedido que nos hablen de si siguen la campaña electoral y si se sienten representados por los asuntos que se están tratando en ella.

En nuestro país, se habla de que estamos ante "la generación más preparada de la historia de España". Uno de esos jóvenes podría ser Javi: con 31 años, tiene dos carreras universitarias y un máster, sin embargo ha tenido ocho trabajos diferentes y ninguno le ha durado más de un año. "Desde hace muchos años, los jóvenes no interesamos porque cada vez somos menos", nos ha contado.

Marina tiene y está preparándose las oposiciones para Educación del próximo mes de junio. No es la primera vez que se las prepara: estuvo un año estudiando para que dos meses antes suspendieran la convocatoria a la que iba a concurrir. "Hay muchas personas como yo que nos graduamos y no tenemos opciones a trabajar si no pasamos el examen. Podemos pasar cuatro años sin pisar un colegio", se queja.