Rivera se compromete en Murcia a acabar el Corredor Mediterráneo en esta legislatura

Cientos de personas han asistido al mitin central de campaña que Ciudadanos ha ofrecido este martes en la plaza de Europa de la capital murciana. Un mitin que ha despertado la curiosidad de los vecinos de la zona que lo han presenciado desde sus balcones.

Albert Rivera se ha comprometido, en Murcia, a acabar el Corredor Mediterráneo en esta legislatura. El lider de Ciudadanos ha añadido que "En el corredor Mediterráneo ganamos todos los españoles" y ha explicado que "He pisado varias veces vuestra huerta y he estado con vuestros agricultores y se la diferencia entre tener un corredor mediterráneo o no tenerlo. Me dicen los agricultores: ¿sabes cuál es la diferencia, Albert? que cuando un producto perecedero sale en 24 horas, 12 o 36, eres competitivo o no lo eres"

También ha hablado de agua y ha anunciado su compromiso para poner en marcha una mesa del agua "con cabeza y sin políticos" porque, asegura está "harto de ver batallitas del siglo pasado" y el agua "no es roja ni azul, el agua es agua".

Albert Rivera, ha destacado el trabajo de los diputados y concejales de su partido en la Región de Murcia de los que ha dicho "sin estar en el gobierno habeis logrado más cosas que los que llevan más de 20 años", y ha citado la reforma de la ley electoral o a la supresión de los aforamientos.

En cuestiones de política nacional, Rivera, ha llamado "indecente" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque, en su opinión, quiere "vender a la buena gente que se lo ha jugado todo en la crisis independentista a cambio de indultos" y ha subrayado que no puede tolerar que un presidente de su país "lleve escrito en la frente indultos por escaños".

Miguel Garaulet, candidato C´s al Congreso por Murcia / C´s Región de Murcia

Los casos de corrupción en el PP murciano han estado muy presentes en el mitin de Ciudadanos, el candidato al Congreso por Murcia, Miguel Garaulet, se ha referido a los cuatro diputados murcianos en la Asamblea Regional como los "4 jinetes del apocalipsis para el PP" que forzaron la dimisión de Miguel Ángel Cámara, Joaquín Bascuñana y Pedro Antonio Sánchez: "Eliminamos aforamientos, cambiamos una ley electoral injusta y promovimos el consenso para la reforma del Estatuto de Autonomía tras regenerar la vida política e introducir transparencia en una región campeona en corrupción hasta lograr la dimisión por su imputación judicial del presidente de la Comunidad, el delegado del Gobierno y el secretario general del PP".

También ha aludido a la corrupción del PP la candidata a la presidencia de la Comunidad Autónoma, Isabel Franco quien ha pedido el voto para Albert Rivera "para resolver los problemas que no han resuelto 40 años de gobiernos del PSOE y del PP en la Región de Murcia". Franco ha advertido: "Me niego a admitir que esta Región siga estando al servicio del clientelismo y de la corrupción del PP, me niego a admitir que esta Región quede expuesta al devenir del PSOE que ha renunciado a luchar por la igualdad".

Isabel Franco, candidata C´s a la presidencia de la Región de Murcia / C´s Región de Murcia

El mitin central de C´s en la Región de Murcia ha contado con la participación del candidato al Congreso por Madrid, Edmundo Bal, que ha centrado su intervención en el conflicto catalán. Ha pedido al presidente Sánchez que "nos diga que no los va a indultar", en referencia a los políticos presos y le ha acusado de "negociar con una potencia extranjera que se llama Cataluña". Bal, el abogado del Estado apartado de la causa del procés, ha asegurado que le cesaron "por ser sospechoso de no ser adepto al régimen" y acusando a Sánchez de ser "un peligro público".