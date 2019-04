Investigan unas pintadas en la iglesia de Maside

La Guardia Civil de Ourense investiga unas pintadas que han aparecido este domingo en las cuatro fachadas de la iglesia del municipio ourensano de Maside.

Según han manifestado a Europa Press fuentes del Instituto Armado, este domingo se abrió una investigación tras la denuncia presentada por el párroco en relación a unas pintadas en la fachada del templo.

El alcalde de la localidad, el socialista José Manuel Iglesias Araújo, ha explicado que las pintadas "de carácter republicano y ofensivo contra la Iglesia" aparecieron en la noche del sábado al domingo en "las cuatro fachadas".

Tras asegurar que "no se sabe" por el momento quien las ha hecho, el regidor ha ratificado que se presentó denuncia ante la Guardia Civil. "Pensamos que no es nadie del entorno. No sabemos a qué viene", ha aseverado.

"DECEPCIONADOS"

"Nos dejaron bastante decepcionados", ha afirmado el alcalde de Maside porque, ha abundado, la iglesia "es un elemento importante dentro del pueblo".

En cuanto a los daños, el regidor municipal ha indicado que "son morales", además de los causados por la pintura, porque ha supuesto "un atentado contra un bien de interés patrimonial".

El Ayuntamiento de Maside ha ofrecido al sacerdote de la parroquia y al Obispado de Ourense su "colaboración" para limpiar las pintadas en la iglesia.

Las pintadas, frases contra la Iglesia y a favor de la República, fueron localizadas en la jornada en la que se celebraba el aniversario de la II República, proclamada el 14 de abril de 1931.