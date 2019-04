Nesta ocasión o equipo feminino do Auriense mediase as debutantes de Turonia G.F.G. Un partido no que a maior experiencia competitiva das ourensás foi clave para levar a vitoria e no que houbo fermosas xogadas e combinacións por parte dos dous equipos, o resultado final foi Turonia 01-11(14), 03-14(24) Auriense.

Rematada así a campaña 2018/2019 na que os dous equipos locais amosaron un crecemento continuo, acadando o equipo masculino o 4º posto da clasificación e o feminino a 5ª plaza. Resta agora a Copa, que dará comezo no mes de maio.