El PP denuncia a Unidas Podemos por pegar carteles electorales antes de tiempo

El Partido Popular ha denunciado ante la Junta Electoral de Zona a Unidas Podemos por haber pegado carteles electorales en un panel de la bolera de Jardinillos antes del inicio oficial de la campaña. según publica Diario Palentino. Los populares entendieron ese acto como una infracción del artículo 53 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que dice que «desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio legal de la campaña, queda prohibida la realización de publicidad o propaganda electoral».

El candidato al Congreso por Unidas Podemos, Juan Gascón, anunció en Diario Palentino que recurrirá la denuncia, y lamentó que el PP «judicialice» esta cuestión. «Los carteles no pedían el voto y entendimos que no habría problema, al igual que tampoco lo ha habido con los actos que ha celebrado el PP antes de la campaña», aseveró Gascón, que anuncia que también denunciarán al PP por el uso de espacios no asignados para su propaganda electoral que ya han detectado.