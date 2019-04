Juan Carlos García-Abad, taranconero guía turístico en París y testigo del incendio en Notre Dame

Juan Carlos García-Abad pensó este pasado lunes que podría ser el último día en el que podría ver la catedral de Notre Dame en pie tras advertir que las llamas empezaban a devorar la estructura de esta joya del gótico y emblema de la capital francesa. Es por eso que este taranconero, guía turístico oficial en la ciudad de París, ayer acudió al epicentro del incendio declarado en la catedral francesa, junto a compañeros de profesión y las centenares de personas que vieron en vivo las consecuencias del fuego. Este martes ha hablado de su experiencia en Paris en declaraciones a Radio Tarancón.

Formado en historia y arqueología, Juan Carlos García-Abad lleva cuatro años viviendo en la capital francesa Visita entre tres y cuatro veces la catedral de Notre Dame, así como la Torre Eiffel, el barrio de Montmartre, el Museo del Louvre, el Museo Orsay, el Palacio de Versalles o la Ópera de París, las zonas más turísticas de la capital. En la tarde de ayer se enteró a través de Whatssapp de lo que estaba sucediendo en la famosa catedral y junto a sus compañeros decidió acudir al lugar del incendio para contemplar lo que pensaban que podría ser la última imagen del monumento en pie. García-Abad ha resaltado cómo se han volcado los franceses, manifestando su dolor por la pérdida de patrimonio de gran valor.

Así ha valorado el suceso del que ha sido testigo:

Esta mañana ha comprobado de nuevo a las puertas del templo que muchas personas siguen llorando por lo que han arrasado las llamas. No obstante, el taranconero se muestra esperanzado con recuperar la estructura, como ha anunciado el propio presidente francés. Eso sí, las obras influirán en las visitas turísticas: "va ser una zona que seguramente va a estar en obras durante años, que tardará bastante tiempo en volver a visitarse, pero por lo menos queda la esperanza de que la presencia que tiene Notre Dame para París va a seguir viva", ha reconocido el taranconero, que no dudaba en referirse al lema de la ciudad parisina para resumir su estado actual: Fluctuat nec mergitur (es batida por las olas pero no hundida).