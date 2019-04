Dissimula, que t'han vist

L'Ajuntament ha salvat amb nota la crisi de les paelles universitàries de La Punta. Tot i que per arribar al final ha omplit el seu armari de morts. Els primers, els xavals que pagaren l'entrada. 25.000, quasi res. Utilitzant com mercaderia per empresa i ajuntament. La primera per posar-los com barrera humana, el segon per cedir i permetre una celebració que segons el mateix ajuntament no tenia totes les garanties. Qui hagués sigut el responsable si haguera passat alguna cosa? Més morts a l'armari de l'ajuntament, els veïns de La Punta. Abandonat pel seu ajuntament una vegada més. Dona igual el color de l'alcaldia, La Punta no importa a ningú i queda clar divendres. Però deia jo que salva l'ajuntament amb nota el tema perquè ja ha passat. Perquè sembla que ningú se'n recorda i perquè ara que ja no té remei anuncia sancions...