El DJ que introdujo el rock en las discotecas

Todos los relatos que se han hecho de la Valencia musical de los 80, y especialmente de la vanguardista y revolucionaria música que se pinchaba en sus discotecas más emblemáticas coinciden en un punto de origen: Juan Santamaría y la cabina de Oggi, una discoteca situada en la calle Maestro Gozalbo (donde luego se ubicó Un Sur).

Allí, Juan Santamaría acabó con el sonido disco italiano y otras pachangas, mayoritarias en las cabinas de la época en los años setenta. Santamaría empezó a programar música rock, desde los clásicos Lou Reed y The Doors hasta los recién llegados Dire Straits. Y luego abrazó las más vanguardistas propuestas musicales, especialmente británicas. Pero, sobre todo, reivindicó la figura del Dj como elemento fundamental y catalizador de un club. Lo entendió perfectamente muchos años antes de que los Dj’s se hicieran tan estelares como los artistas que pinchaban.

El resto de la historia es bien conocida: Juan Santamaría ideó un sistema familiar de importación de discos que más tarde se estandarizó en la zona, y se plasmó en sus legendarias tiendas de importación de vinilos: Zic-Zac y Radical, que abastecieron de vinilos a todas las discotecas valencianas de aquellos años a las que acudían gentes de todo el país atraídos por la música que se pinchaba en Valencia, impensable en otros lugares. Su inquietud por encontrar grupos y temas nuevos consiguió convertir un tema prácticamente desconocido y que ni siquiera había aparecido como single, en uno de los grandes himnos de la Valencia de los ochenta: "Get it Up" de New England.

Abrió el camino al resto de Disc-jockeys valencianos que inmortalizaron la Valencia de los 80 y los 90, aunque tuvo una predilección especial por Carlos Simó, de Barraca, a quien siempre consideró su pupilo más avanzado.

Juan Santamaría, también conocido como Juan Clapton, por su innegable parecido físico con el legendario guitarrista, fue tan apreciado por su carrera profesional como por su talante, pura amabilidad, humildad y simpatía. Un gran tipo. Juan fue la gran referencia, para muchos el padre de todos los Dj’s valencianos.

Esta fue la última vez que le entrevistamos para el espacio El Retrovisor, de M80 Radio, donde nos habló largo y tendido de su trayectoria.