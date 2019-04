El Ayuntamiento sanciona a Consum por destrozar una zona verde en Benimaclet

El Ayuntamiento sancionará a Consum por destrozar sin autorización y sin los informes pertinentes una zona de árboles y palmeras en Benimaclet durante las obras de rehabilitación del edificio conocido popularmente como La Patatera, donde se ubicó en su día PACHÁ y Auditorium ARENA, en el que la empresa construye un nuevo supermercado.

Desde el consistorio explican que el terreno del entorno de La Patatera está dividido en tres zonas de arbolado, pero la cooperativa valenciana solo pidió autorización para modificar una de ellas. Los técnicos municipales explicaron a los operarios cómo tenían que actuar y donde se tenían que trasplantar esos árboles pero esta misma mañana, los mismos técnicos de la concejalía de parques y Jardines han constatado que Consum ha cometido una serie de irregularidades, que también denuncia la Asociación de Vecinos de Benimaclet. Según los vecinos, la empresa se comprometió a que la actuación de remodelación no afectara a un enclave histórico del barrio. Algo que no han cumplido, asegura el presidente vecinal, Antonio Pérez, que explica en la SER que se reunieron varias veces con la empresa y desde Consum no pusieron impedimiento a la propuesta de mantener el arbolado que las máquinas arrasaron hace unos días. Pérez lamenta que la cooperativa haya demostrado una nula sensibilidad medio ambiental.