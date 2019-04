Atada y robada en su propio domicilio

La Fiscalía de Valladolid ha mantenido la petición de pena de diez años y tres meses de cárcel para cada uno de los tres acusados de atar y robar a una mujer en el piso que compartía con otros jóvenes en el barrio de las Delicias.

En el juicio, la víctima, Irene, que compartía piso con otros jóvenes, ha relatado ante el juez cómo los acusados accedieron a la vivienda y la ataron de pies y manos para robarla los 640 euros que había cobrado de una ayuda social. Los acusados, dos de ellos porque un tercero no se ha presentado, aseguran que el día de los hechos no se estuvieron en esa vivienda del barrio de las Delicias. a lo cual la víctima ha replicado al tribunal diciendo, “¿usted cree que por eso me puedo inventar yo esta historia?”

La fiscalía les acusa a cada uno de ellos de un delito de robo con violencia y detención ilegal.