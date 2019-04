Michel Salgado confía en la salvación del Celta

Michel Salgado está en Vigo, formándose como entrenador en A Madroa junto al cuerpo técnico de Fran Escribá y este martes ha respondido a las preguntas de los medios de comunicación. El canterano del Celta tiene claro que el club vigués se salvará "hace un mes la situación era mucho más complicada sobre todo por el ambiente que se veía. Ahora se ven sonrisas, la situación ha cambiado. Desde la llegada de Escribá, que les ha hecho ver en la lucha en la que están metidos, el equipo ha conseguido siete puntos y ahora es su momento, con un Iago Aspas que ha sido el punto de inflexión".

Se le ha preguntado si Iago Aspas es el mejor jugador de la historia del Celta "si se lo preguntamos a los más pequeños seguro que Iago es el mejor pero hay muchos jugadores. En mi época era Gudelj pero está Manolo, es un tema de generaciones y ahora Iago es el mejor"

El ex de Celta y Madrid no esperaba una situación tan complicada "no es el momento de analizar los culplables ya habrá tiempo pero no esperaba una temporada como esta. Si me dices que a falta de seis jornadas íbamos a estar luchando por no descender...es un equipo muy joven y eso está pasando factura".

Salgado ha hablado estos días con Emre Mor "es un chaval joven que necesita una atención especial. Ahora el entrenador vuelve a contar con él. Tiene un potencial increíble, que marca diferencias, pero tiene que saber dónde está y cuál es su rol en el equipo"