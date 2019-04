El 'Verso Suelto' de Pedro Coduras

Cada vez que se abre una vivienda para atender a personas que sufren o han sufrido situaciones, que a cualquiera de nosotros nos habrían tumbado literalmente, o a personas niñas niños adolescentes que se han encontrado más dificultades de las que su escasa edad puede soportar hemos de lidiar con el rechazo, la difamación, la falta de respeto a esas personas y a quienes trabajamos con ellos y, ahora, incrementados exponencialmente por escrito en las redes sociales. Ahora se les llama MENAS (Menores Extranjeros No Acompañados) cuando son adolescentes vulnerables y doloridos. Antes fueron los toxicómanos, los enfermos mentales y no hace muchos años, también, los que hoy llamamos discapacitados psíquicos y nos provocan tanta ternura. No pedimos admiración, ni siquiera reconocimiento, pedimos que se los deje vivir y trabajar en paz, que se respete nuestro trabajo con estos chicos y chicas que necesitan tiempo y presencia de adultos respetuosos y pacientes. Pedimos que sea usted, que me escucha, coherente con sus valores de solidaridad, de civismo y de respeto a la diversidad… si es que los tiene.

