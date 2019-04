Ciudadanos aboga por la desaparición de las diputaciones provinciales

El candidato al Congreso por la provincia de Zaragoza de Ciudadanos, Rodrigo Gómez, ha pasado este martes por los micrófnos de La Rebotica, en Radio Zaragoza. En los micrófonos de la Cadena SER Aragón ha defenido la desaparación de las diputaciones provinciales y que las comunidades autónomas sean las que asuman sus competencias.

De la propuesta de Pablo Casado (PP) de recentralizar las competencias de las comunidades, nada de la nada. "No estamos de acuerdo; me hace gracia que el PP se apunte a la recentralización cuando no ha desarrollado son los elementos de coordinación y supervisión que establece la Constitución Española para que haya estos elementos, como la Alta Inspección Educativa".

Sobre el fin del carbón y las ayudas para reindustrializar las cuencas mineras tras el cierre de las minas y de la Térmica de Andorra (Teruel), Gómez ha apostado por facilitar la implantación de empresas, pero también, analizar a dónde y en qué se han gastado las ayudas recibidas por las cuencas mineras y por la provincia de Teruel..