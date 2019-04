Juan Carlos Real: "El play off ahora ya no es un sueño"

Una magnífica temporada de un futbolista que ha maravillado a todos desde el minuto uno de la Liga.Hablamos de Juan Carlos Real, un gallego que es feliz en el Almería y donde se siente protagonista, a diferencia de la pasada temporada en el Tenerife, rival del once rojiblanco de Fran Fernández el próximo domingo en el Heliodoro Rodríguez (20:00 horas).

Firmó una temporada de rojiblanco en el equipo almeriense, por lo que cumplirá contrato en el Almería el próximo 30 de junio. Tiene ya varias ‘novias’ para el próximo curso y parece que será complicado renovar a un Juan Carlos Real que está completando una gran temporada en la categoría de plata del fútbol nacional.

Lleva diez goles y quedan todavía ocho jornadas por delante en el Campeonato Nacional de Liga en Segunda División. Además de pasador es goleador; Juan Carlos Real lo tiene todo, por lo que se convertirá en una perla este verano cuando acabe la Liga en Segunda División; pretendientes tiene ya unos cuantos.

El Almería que ganó al Nástic tuvo mucha puntería: “Fuimos muy efectivos a diferencia de los anteriores partidos. No siempre se puede hacer lo que uno pretende en el campo durante los noventa minutos. El partido se abrió porque Álvaro marcó las dos ocasiones que tuvo”, recuerda.

El play off se ha convertido ahora, con 49 puntos en la clasificación de plata, en el gran sueño del Almería de Fran: “Ya sí podemos cambiar el discurso y vamos a intentarlo aunque sabemos que es complicado; tenemos ocho partidos por delante. Vamos a intentar demostrar que el trabajo de toda la temporada ha sido bueno y sería bonito jugar el play off“.

Goleador

Está teniendo mucha puntería esta temporada: “La suerte me está acompañando esta temporada de cara a portería. No me marco un número de goles porque el gol no es mi meta principal, pero estoy muy contento con los goles que he marcado en el presente curso”.

El domingo un partido especial ante el Tenerife: “Estuve allí en dos etapas y claro que será especial jugar ante el Tenerife allí. Me encontraré con algún amigo; iremos con la intención de ganar para demostrar que queremos estar ahí y dar un golpe en la mesa”, afirma el futbolista.

El play off no es un sueño: “Es posible jugarlo, claro que sí. Vamos a todos los campos a competir y demostramos que queremos ganar siempre. Estamos bien y vamos a intentarlo”, recuerda.