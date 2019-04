Echedey Eugenio: "los trabajadores no aceptaron lo que ahora la justicia les otorga"

Echedey Eugenio, consejero de los CACT, asegura que los trabajadores no aceptaron en su momento que la empresa les diera los pluses que ahora la justicia les otorga. "Hablamos de tres pluses que los trabajadores entendían que se les tenían que otorgar en el mes de vacaciones, el de lavado de ropa, el de transporte y el de disponibilidad. Sin embargo, en el mes de vacaciones ni lavas la ropa, ni te transportas, ni estás disponible, estás de vacaciones", explica Eugenio. Aun así, Eugenio asegura que se les ofreció para evitar la huelga y no quisieron aceptarlo.

Ahora la justicia falla a favor de los trabajadores en diecisiete de los trescientos procedimientos abiertos, "la empresa sigue ganando por goleada", afirma. Además, añade que "la empresa accedió a pagar los pluses en el mes de vacaciones pero descontándolos del complemento personal, ellos lo que querían es que no se les descontara del complemento personal, es decir, querían cobrarlo dos veces", ha explicado el Consejero. La Justicia, según Eugenio, "asegura que tienen derecho a cobrarlo en el mes de vacaciones, pero no a que no les descuente del complemento personal", añade el responsable de la empresa pública.

Echedey Eugenio destaca la "estabilización" del mercado turístico y su reflejo en los datos del mes de marzo.

El Consejero también ha destacado la estabilización del mercado turístico. La recaudación de los Centros de Arte, Cultura y Turismo alcanzó los 2.575.870,11 euros durante el recién finalizado mes de marzo, lo que supone un descenso del 0,98% con respecto al mismo periodo del pasado año. Las tiendas de los Centros facturaron por valor de 295.245,81 euros, un 11,41% más con respecto a marzo de 2018, mientras que los ingresos del servicio de restauración se elevaron un 3,49% hasta alcanzar 553.942,30 euros.

Los Centros recibieron 257.567 visitantes durante el pasado mes, 7.613 menos que en marzo de 2018, lo que se traduce en un descenso del 2,87% con respecto al mismo mes del pasado año. En consecuencia, los ingresos por la venta de entradas registraron una caída del 3,03% hasta llegar a un total de 1.721.147,00 euros.